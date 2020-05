Neil Young: Neuen Song „Try“ im Stream hören

Neil Young wird 2021 ein neues Archiv-Album mit dem Titel „Road of Plenty“ veröffentlichen. Basieren soll es auf seltenen, unveröffentlichten Tracks aus den 1980er Jahren.

Neil Young scheint es an Produktivität während der Coronakrise keineswegs zu mangeln. Nachdem er es sich jüngst zur Aufgabe gemacht hatte, seine Fans während der Quarantäne regelmäßig mit Heimkonzerten – den sogenannten „Fireside Sessions“ – zu versorgen, hat er nun angekündig,t an der Veröffentlichung eines neuen Archiv-Albums für 2021 zu arbeiten. Young gab die Veröffentlichung des Albums in einem neuen Beitrag auf seiner Webseite bekannt. In diesem teilte er mit, dass das Album den Namen „Road of Plenty“ tragen und auf diversem Musikmaterial aus den 1980er Jahren basieren wird. So sollen sich auf der Platte zahlreiche Songs befinden, die er…