Stevie Wonder: Der ultimative Album-Guide

Stevie Wonder, einer der größten Songwriter und Interpreten, den die US-amerikanische Musik je hervorgebracht hat, kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Er war schneller als die Beatles und erreichte 1963 mit dem Live-Instrumentalstück „Fingertips Pt. 1 & 2“, das er im Alter von zwölf Jahren aufgenommen hatte, erstmals die Spitze der US-Popcharts. Er war ein Gigant der Motown-Ära, bis seine Vision und der Ehrgeiz diese übertrafen und er die Grenzen von R&B, Soul, Funk, Rock und Pop mit neuen Hits erweiterte. Und erst kürzlich hatte er einen vielbeachteten Gastauftritt auf einem der besten Alben des Jahres 2018, „Dirty Computer“ von Janelle Monáe, einer seiner vielen Anhängerinnen.

Stevie Wonders Output über ein halbes Jahrhundert war reichhaltig und in den Jahrzehnten seit seiner unglaublich brillanten Karriere in den 1970er Jahren uneinheitlich. Hier ist also unsere Übersicht über die besten, fast besten und ansonsten bemerkenswerten Werke des Künstlers. Es ist ein Maßstab, an dem sich nur wenige Künstler messen können. Aber wir alle brauchen etwas, nach dem wir streben können.

Stevie Wonder: Album-Guide

Must-Haves: „Innervisions“ (1973)

Der Höhepunkt seiner Apotheose in den Siebzigern. Das Album beginnt mit dem Jazz-Funk von „Too High“, einer Anklage gegen eine verdorbene Drogenkultur, und „Don’t You Worry ‚Bout a Thing“ greift den aufstrebenden Sound der New Yorker Salsa auf. Der entscheidende Moment ist das siebenminütige „Living for the City“, eine Ghetto-Geschichte über eine Familie, die in einem manipulierten System ums Überleben kämpft, und die so erschreckend aktuell ist wie eh und je. Hören Sie es sich hier an.

Must-Haves: „Talking Book“ (1972)

Dieser Wendepunkt ist Stevie Wonders „Revolver“, mit dem er seine Jugend als Hitmaschine hinter sich lässt und sich kreativ, politisch und spirituell auf eine höhere Ebene begibt. „You Are the Sunshine of My Life“ ist der eingängige Opener, „Superstition“ die Funk-Hymne der nächsten Generation. Er spielt fast alle Instrumente selbst (einschließlich Schlagzeug und Moog-Synthesizer). Aber seine Antennen sind ausgefahren: „Maybe Your Baby“ ist Funkadelic pur, mit himmelstürmender Gitarre des jugendlichen Ray Parker Jr., und „Lookin‘ for Another Pure Love“ enthält einen glückseligen Beitrag von Jeff Beck. „Big Brother“ thematisiert unterdessen die staatliche Überwachung („Ihr habt alle unsere Führer getötet … Ihr werdet euer eigenes Land ruinieren“) mit einer unbeschwerten musikalischen Haltung. Ein Porträt des Künstlers als junges Genie, wach und voll ausgebildet.

Must-Haves: „Songs in the Key of Life“ (1976)

Sein ambitioniertestes Werk – eine Doppel-LP (mit einer EP mit vier zusätzlichen Songs). Der Hit „Sir Duke“ ruft Ella, Satchmo und Ellington inmitten spektakulärer Bläser hervor, und „As“ beschreibt eine überragende Liebe mit Herbie Hancock am Fender Rhodes. Es gibt Memoiren („I Wish“) und einige von Wonders schonungslosesten politischen Kunstwerken, wie „Black Man“, ein epischer Gruß an die globalen Wegbereiter – eine Gruppe, der Wonder von hier an angehörte.

Must-Haves: „Looking Back“ (1977)

Die definitive Dreifach-LP-Compilation mit Wonders frühen Motown-Hits – von Rave-Ups („Uptight [Everything’s Alright]“) bis zu Balladen („My Cherie Amour“), viele davon vom Wunderkind selbst geschrieben.

Stevie Wonder: Weitere Alben, bei denen sich Reinhören lohnt

Zum Weiterhören: „Signed, Sealed and Delivered“ (1970)

Sein erstes Studioalbum der 70er Jahre ist auch sein erstes als (Co-)Produzent. Der Unterschied liegt vor allem in den großartigen Vocals, die auf neue Weise entfesselt sind. Auch die instrumentale Palette wird größer, ebenso wie Wonders Vorliebe für harten Funk („You Can’t Judge a Book by Its Cover“). Die Hits, allen voran der Titelsong, glänzen. Und seine euphorische Interpretation von „We Can Work It Out“ zählt zu den besten Beatles-Covers, die je aufgenommen wurden.

Zum Weiterhören: „Music of My Mind“ (1972)

Ein brillantes Übergangsalbum, das seine goldene Ära der Zusammenarbeit mit den Co-Produzenten und Pionieren der elektronischen Musik Bob Margouleff und Malcolm Cecil (von Tonto’s Expanding Head Band) einläutet. Es entwickelt den Talkbox-Synth-Funk („Love Having You Around“), neue charakteristische Sounds auf dem Fender Rhodes (das ruhige „Superwoman“) und dem Clavinet (das sechsminütige, boogieartige „Keep on Running“) sowie eine neue intime Gesangsstimme („Evil“) weiter. In Bezug auf seine Pop-Vision knüpft Wonder dort an, wo die aufgelösten Beatles aufgehört haben.

Zum Weiterhören: „Fulfillingness‘ First Finale“ (1974)

Der Nachfolger von „Innervisions“ war ein experimentelles Wandgemälde. Der pingpongartige Gesang in „Heaven is 10 Zillion Light Years Away“ zeigt Wonders enorme Stimmbandbreite vor einem Hintergrundchor, und der stotternde Moog-Synthesizer in „Boogie on Reggae Woman“ gehört nach wie vor zu den fiesesten elektronischen Geräuschen, die es jemals in die Top 10 geschafft haben.

Zum Weiterhören: „Stevie Wonder‘s Journey Through the Secret Life of Plants“ (1979)

Eine Doppel-LP mit vinelhaften Instrumentalstücken und einigen exzentrischen Gesangseinlagen. Konzipiert als Soundtrack zum Dokumentarfilm „The Secret Life of Plants“, einer Zeitraffer-Erkundung der Pflanzenbiologie, ist das Album ein akustisches Roulette. Wonder verwendet den ersten Sampling-Synthesizer, den Melodian, um Vogel- und Insektengeräusche und anderes authentisches Material mit indischen und asiatischen Motiven, klassischen Gesten und Jazz-Vamps zu verweben. Als Wonders seltsamstes Album ist es eine wunderbare Reise.

Zum Weiterhören: „Hotter Than July“ (1980)

Mit dem Aufstieg der Clubmusik bringt Wonder neue Klänge für ein neues Jahrzehnt: glänzender Pop-R&B („Did I Hear You Say You Love Me“), erstklassiger Disco („All I Do“) und Reggae („Master Blaster [Jammin‘]“). Aber auch mit einer einfachen Klavierballade („Lately“) kann er immer noch überzeugen.

Zum Weiterhören: „Recorded Live: The 12 Year Old Genius“ (1963)

„Little Stevie Wonder“ macht sich einen Namen. Das Album enthält den harmonikareichen Song ‚Fingertips Pt. 1 & 2‘, der 1962 in Chicago live aufgenommen wurde und als erste Live-Single die Pop-Charts anführte. Er hat das Publikum bereits in seiner Hand.

Zum Weiterhören: „My Cherie Amour“ (1969)

Wonder erweitert seinen Horizont mit dem frankophilen Titelsong und „Yester-Me, Yester-You, Yesterday“, das auch in italienischer und spanischer Version veröffentlicht wurde. Zu den vielseitigen Coverversionen gehören „Light My Fire“ und eine gefühlvolle Interpretation des Easy-Listening-Klassikers „The Shadow of Your Smile“.

Zum Weiterhören: „Where I‘m Coming From“ (1971)

„Into space we go to change our ways“, singt Wonder in ‚Look Around‘, dem ersten Titel des Albums, das den Übergang des 20-Jährigen zum selbstproduzierenden Autor markierte. Afro-Futurismus, Clavinet-Funk („Do Yourself a Favor“) und mehrspurige Gesangsexperimente treffen auf geradlinigen Pop und streicherdurchwachsenen Soul.

Zum Weiterhören: „Music from the Movie ‚Jungle Fever‘“ (1991)

Weniger hart als der Spike-Lee-Film über interrassische Liebe, zu dem es den Soundtrack liefert, zeigt dieses Album einen wiedererstarkten Wonder nach einer durchwachsenen Phase Mitte bis Ende der Achtzigerjahre. Der Titelsong und „Each Other’s Throat“ erinnern an den Purple Funk von Prince, und „These Three Words“ macht deutlich, wie Wonder selbst die sentimentalsten Verse in emotionale Verbindungen verwandeln kann.

Zum Weiterhören: „A Time To Love“ (2005)

Sein herausragendes Spätwerk beginnt mit „If Your Love Cannot Be Moved“, einem kraftvollen Duett mit der Gospelsängerin Kim Burrell (die gerade als spirituelle Coachin von R. Kelly in „3-Way Phone Call“ zu sehen war). Es bewegt sich durch verschiedene Facetten des Soul Jazz (Flötist Hubert Laws brilliert in „My Love Is on Fire“) und Slow Jams und erreicht seinen Höhepunkt in der Single „So What the Fuss“, einem funkigen Gipfeltreffen mit Princes Gitarre und den Backing Vocals von En Vogue, das Wonders größte Rückkehr zu seiner Form der 70er Jahre seit 25 Jahren darstellt.

