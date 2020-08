In der Serie will der 47-Jährige talentierte Gospelsänger*innen finden

Wie Netflix am vergangenen Sonntag auf Twitter bekannt gab, wird das Pharrell Williams (47) noch in diesem Jahr eine eigene Serie mit dem Titel „Voices of Fire“ auf der Streamingplattform veröffentlichen. In der von Williams mitproduzierten Serie will der Musiker Talente finden, die professionelle Gospelsänger*innen werden wollen. Nach Berichten des Variety Magazins soll Pharell Williams' Onkel Bishop Ezekiel Williams eine besondere Rolle in der neuen Serie spielen. Er gelte, so der Sänger, im US-Bundesstaat Virginia als musikalisches Genie und soll rund um die Ortschaft von Hampton Roads seinen Neffen bei der Mission unterstützen, einen erstklassigen Gospelchor ins Leben zu rufen. …