Bestätigt: Netflix-Hit „Tiger King“ geht in Staffel 2

Wie sah es in der „Witcher“-Welt eigentlich vorher aus? Diese Frage wird sich bald beantworten lassen, denn eine Prequel-Serie ist bereits in Planung.

Was geschah vor „The Witcher“? Bald wird es Klarheit geben: Wie Netflix angekündigt hat, soll es eine Prequel-Serie namens „Blood Origin“ geben, die 1.200 Jahre zuvor in einer Elfenwelt spielen wird. Die neue Serie setzt den Fokus auf der Entstehung des ersten Hexers und auf den Ereignissen, die zur „Vereinigung der Sphären“ führten, wo „die Welten der Monster, Menschen und Elfen zu einer Einzigen verschmolzen.“ Von Elfen und Menschen Sechs Folgen soll die neue Serie haben, beaufsichtigt von Schriftsteller und Produzent Declan de Barra. „The Witcher“-Autor Andrzej Sapkowski wird als kreativer Berater fungieren. „Als lebenslanger Fan der Fantasie bin ich…