Nia Smith: Hoffnung in der Stimme

Mit Nia Smith hat die britische Soulmusik eine Stimme, die das nächste Jahrzehnt prägen könnte. Die Kombination aus ihrem klassischen Gesangsstil und ihrer musikalischen Ausbildung verleiht Smiths Werk eine so fundierte wie kaleidoskopische Note. Das für die Tanzfläche prädestinierte „Personal“ erhält einen subtilen Dancehall-Touch, während „Give Up The Fear“ ein kraftvoller Lobgesang auf den Mut und gegen die Angst ist.

Schon als Kind zeigte sich Nias außergewöhnliches musikalisches Talent: Sie sang im Kirchenchor, lernte Klavier und begann früh, eigene Songs zu schreiben. Nach ersten Auftritten in lokalen Clubs veröffentlichte sie im Alter von 20 Jahren ihre Debüt-EP „Silhouettes“, die von Kritikern für ihre emotionale Tiefe und ihre innovative Produktion gelobt wurde.

Ihr Durchbruch kam mit der Single „Echoes“, die weltweit Millionen Streams verzeichnete und Nia Smith auf die großen Bühnen brachte. Ihre Songs erzählen von Selbstfindung, Liebe, Verlust und Hoffnung – Themen, mit denen sich eine ganze Generation identifizieren kann. Dabei bleibt Nia stets nahbar: In Interviews spricht sie offen über mentale Gesundheit, gesellschaftliche Ungleichheiten und ihre eigenen Erfahrungen als junge Schwarze Künstlerin in der Musikindustrie.

Auf die Frage nach ihren Zukunftsplänen antwortete sie kürzlich dem ROLLING STONE UK: „Ich möchte einfach mehr Konzerte spielen und mehr Musik machen. Vielleicht eine weitere EP, aber Musik, bei der ich den Sound verbessern kann. In derselben Welt bleiben, aber die nächste Geschichte und den nächsten Teil von Nia Smith liefern.“ Wir können es kaum erwarten, sie zu hören!