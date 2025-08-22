Erik Menendez bleibt hinter Gittern: „Risiko für die öffentliche Sicherheit“

Kim Kardashian sagt im Prozess um den Raubüberfall in Paris aus: „Ich dachte wirklich, ich würde sterben“

Erik Menendez, dem jüngeren der beiden Brüder aus Beverly Hills, die 1989 nach Jahren mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs ihre Eltern erschossen, wurde bei einer mit Spannung erwarteten Anhörung am Donnerstag (21.08.) die Bewährung verweigert.

Die Ablehnung zerstörte die Hoffnungen vieler Unterstützer, dass der 54-jährige Menendez vielleicht rechtzeitig zu den Feiertagen zu seiner Familie nach Hause kommen könnte. Sie dämpfte auch die Erwartungen vor der separaten Bewährungsanhörung für Eriks älteren Bruder und Mitangeklagten, der 57-jährige Lyle Menendez die für Freitag (22.08.) angesetzt ist.

Die Begründung des Bewährungsausschusses

„Ich glaube an Erlösung, sonst würde ich diesen Job nicht machen“, sagte Kommissar Robert Barton, als er die Entscheidung verkündete. „Aber auf Grundlage der gesetzlichen Standards stellen wir fest, dass Sie weiterhin ein unzumutbares Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellen.“

Barton sagte, dass Eriks Geschichte von Regelverstößen in Haft stark in die Entscheidung eingeflossen sei, insbesondere die Nutzung von verbotenen Mobiltelefonen noch im vergangenen Jahr. Er stellte zudem fest, dass Erik sich nicht in „unmittelbarer Todesangst“ befand, als er das Feuer auf seine Eltern eröffnete.

Erik erschien über eine Videokonferenz aus seinem Gefängnis in San Diego, nickte zustimmend, wirkte aber sichtbar erschüttert über die Ablehnung. Barton war deutlich und sagte, dass die Hinrichtung von Eriks Mutter, Kitty Menendez, „jegliches menschliches Mitgefühl“ vermissen ließ. Er stellte fest, dass Kitty ebenfalls unter der Hand von Eriks Vater gelitten habe.

„Ich kann mich nicht in Ihre Lage versetzen. Ich weiß nicht, ob ich jemals so eine Wut empfunden habe, jemals. Aber das ist dennoch besorgniserregend, besonders da es scheint, dass auch Sie selbst ein Opfer der häuslichen Gewalt waren“, sagte Barton. „Das Wahrhaftigste, was Sie heute in Bezug auf Verantwortung gesagt haben, ist, dass es keine Rechtfertigung für Ihre Taten gibt. … Was Sie getan haben, wann Sie es getan haben, wie Sie es getan haben – dafür gibt es keine Rechtfertigung.“

In seinen Ausführungen vor der Entscheidung sagte Erik, er bereue zutiefst den Mord an seinen Eltern, José und Kitty Menendez. Die Tat geschah vor 36 Jahren im Wohnzimmer ihrer Vier-Millionen-Dollar-Villa. Er erinnerte sich daran, geglaubt zu haben, sein eigenes Leben sei in Gefahr gewesen, gab aber zu, dass die Schießerei nicht aus Notwehr erfolgte.

Erik Menendez‘ Verhalten in Haft

Barton sagte, dass Eriks Verhalten in Haft wichtig sei, weil es ein bedeutender Indikator für die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit sei. Erik Menendez sagte, er sei wegen des Schreibens von Briefen auf einem Arbeitsgerät im Jahr 1997 in Schwierigkeiten geraten, wegen körperlicher Auseinandersetzungen mit anderen Insassen und wegen Besitzes von Schmuggelware, darunter Handys, Kunstmaterialien, Tabak und Alkohol. Laut seinen Gefängnisakten habe er auch übermäßigen Körperkontakt mit Besuchern gehabt. Ein Vorfall betraf einen Besuch seiner jetzigen Ehefrau im Jahr 2006. Die neunjährige Tochter der Frau war im Raum. Er sagte, das Mädchen sei auf der anderen Seite des Raumes gewesen und habe ein Buch gelesen, während er und seine Frau „gekuschelt“ hätten.

„Ich habe im Besuchsraum mit meiner Frau manchmal die Grenze überschritten, weil ich mich zu ihr hingezogen fühlte und wir sexuelle Gefühle füreinander hatten“, sagte er. „Es ist schwierig, neben einer Frau zu sitzen, die ich liebe, zu der ich mich hingezogen fühle und mit der ich zusammen sein möchte, und ich darf ihr nur die Hand halten. Es war ein Fehler. Das war nichts, was ich jeden Tag gemacht habe.“

Lügen und Drogen im Knast

Erik sagte, er habe im Gefängnis Heroin ausprobiert, aber es habe ihm nicht gefallen. Die Anhörung ging dann auf ein sensibles Thema mit seinem Bruder ein. Barton beschuldigte Erik, einen Aspekt seiner Beziehung zu seinem Bruder verschleiert zu haben, als er eine Versetzung in Lyles Gefängnis beantragte. Erik hatte dem Personal gesagt, er und Lyle hätten nie Probleme gehabt. Barton sagte, das sei eine „Lüge“.

Daraufhin sagte Erik, dass die Behauptung, Lyle habe ihn „als Kind sexuell missbraucht“, etwas sei, das er dem Personal des Strafvollzugs nicht mitgeteilt habe. Er sagte, er habe einfach seiner Familie näher sein wollen. Eriks Anwältin für die Anhörung, Heidi Rummel, sagte, ihr Mandant sei nicht verpflichtet gewesen, dem CDCR jedes Detail seiner Beziehung zu seinem Bruder mitzuteilen.

Erik gab zu, 2013 an einem Steuerbetrugsplan teilgenommen zu haben, sagte aber, er habe es zur Selbstverteidigung getan, nachdem seine engsten Gefängnisfreunde erstochen und vergewaltigt worden waren. Obwohl keine Details des Plans erklärt wurden, sagte Erik, dass ihn eine gewalttätige Gefängnisgang rekrutierte, um die Formulare auszufüllen, und er sofort zusagte, um sich „mit ihnen zu verbünden“ und „zu überleben“.

Warum er ein Handy nutzte

Er sagte, das Risiko, mit Handys erwischt zu werden, sei durch die „Verbindung zur Außenwelt“, die sie boten, aufgewogen worden. Er behauptete, sein Denken habe sich im letzten Jahr geändert, als ihm zum ersten Mal eine mögliche Neuverurteilung und Bewährung in Aussicht gestellt wurde. „Jetzt hatten die Konsequenzen Bedeutung. Jetzt bedeuteten die Konsequenzen, dass ich mein Leben zerstöre“, sagte er. Erik sagte, er habe die Handys benutzt, um „mit meiner Frau zu kommunizieren, YouTube zu schauen, Musik zu hören, Filme zu schauen, Pornos. Alles, was man mit einem Handy machen kann, habe ich gemacht.“

Aber Erik sagte, dass er nach einem Wendepunkt im Jahr 2013 beschlossen habe, ein „guter Mensch“ zu sein und ein Vermächtnis zu hinterlassen. „Ich mochte nicht, wer ich 2013 war. Drogen zu nehmen. Ich mochte es nicht, der [Gang] zu helfen“, sagte er. „Es ließ mich einfach hässlich und schmutzig fühlen.“

Leider, so sagte er, sei er „süchtig“ nach den Handys geworden und habe sich eingeredet, sie würden niemandem schaden. Jetzt verstehe er, dass sie dem Gefängnisumfeld schaden, weil sie Korruption beim Gefängnispersonal fördern und „Abgaben“ für Gefängnisgangs bedeuteten, sagte er.

„Ich habe es damit gerechtfertigt, dass ich sagte: Wenn ich es nicht kaufe, wird es jemand anderes kaufen“, sagte er. „Die Handys würden verkauft werden, und ich sehnte mich nach dieser Verbindung.“ Auf die Frage, ob Lyle ihn in die Nutzung von Handys eingeführt habe, sagte er nein. Er behauptete, Lyle sei ein guter Einfluss gewesen.

Neuverurteilung im Mai

Bei ihrer Anhörung zur Neuverurteilung drückten beide Brüder ihr Bedauern über die Doppelmorde an ihren Eltern aus. Erik, der per Video zugeschaltet war, nannte seine Taten „egoistisch, grausam und feige“. Er gab zu, ein Alibi erfunden zu haben – er habe behauptet, im Kino gewesen zu sein – und alles getan zu haben, um „mit meinen Verbrechen davon zu kommen“. Er entschuldigte sich bei seinen Familienmitgliedern dafür, dass er ihnen José und Kitty „gestohlen“ habe, und sagte, er wolle den Rest seines Lebens damit verbringen, anderen zu helfen.

„Ich suche keine Ausreden und biete keine Rechtfertigung an“, sagte Lyle in seiner separaten Erklärung. „Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Entscheidungen. Die Entscheidung, meinen Vater mit dem Missbrauch zu konfrontieren. Das Familiengeheimnis zu bewahren, anstatt um Hilfe zu bitten. Zu bleiben, anstatt zu gehen. Die Entscheidung, Waffen und Munition zu kaufen. Eine Waffe auf meine Mutter und meinen Vater zu richten und sie zu erschießen. Nachzuladen … und zu meiner Mutter zu laufen, die am Boden lag, und erneut auf sie zu erschießen.“

Lyle sagte, er bereue seine Entscheidung nach seiner Festnahme, „das Justizsystem lächerlich zu machen, indem ich zum Meineid aufrief“. Das war ein bemerkenswertes Eingeständnis, da die Staatsanwaltschaft während der gesamten Neuverurteilung wiederholt behauptet hatte, die Brüder hätten nie zugegeben, dass sie andere dazu bringen wollten, zu lügen, um ihre Spuren zu verwischen.

Das sagte der Staatsanwalt

Bezirksstaatsanwalt Habib Balian beschuldigte Lyle explizit, versucht zu haben, eine ehemalige Freundin, Jamie Pisarcik, dazu zu bringen, fälschlicherweise auszusagen, dass José sie betäubt und brutal vergewaltigt habe.

Lyle sagte, er sei „unreif, impulsiv, emotional isoliert“ gewesen und habe sich in einer „co-abhängigen Beziehung“ zu Erik befunden. Er sagte, sein Vater habe auch ihn sexuell missbraucht, als er jünger war, und so hätten die Brüder eine „traumatische Verbindung“ durch das gemeinsame Leiden an sexuellem Missbrauch geteilt.

„Meine Entscheidung, Waffen zu kaufen, basierte weder auf Logik noch auf Vernunft. Ich hatte Angst, war aber auch voller Wut. Es tut mir so leid, dass ich keine Hilfe gesucht habe. Ich hätte jemandem vertrauen sollen: einem Verwandten, der Polizei, einem Priester“, sagte er.

„José war so mächtig“

Die Brüder verbrachten die letzten 35 Jahre hinter Gittern für die grausamen Morde, die zu einer Mediensensation wurden. Nachdem ihr erster im Fernsehen übertragener Prozess mit zwei gescheiterten Jury-Entscheidungen – einer für jeden Bruder – endete, wurden Lyle und Erik Menendez im Folgeprozess wegen Mordes ersten Grades verurteilt und 1996 zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt.

Im Prozess sagten die Brüder aus, sie hätten jahrelangen sexuellen Missbrauch erlitten und geglaubt, ihre Eltern planten, sie zu töten, um das dunkle Familiengeheimnis zu bewahren. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, die Brüder hätten aus Habgier gehandelt und seien zum Mord übergegangen, um an ihr millionenschweres Erbe zu gelangen, bevor sie aus dem Testament ihrer Eltern gestrichen würden.

In einer Aussage vor Gericht im vergangenen Mai erinnerte sich Cousine Diane VanderMolen an das, was sie den Geschworenen bereits im ersten Prozess der Brüder erzählt hatte. Sie sagte, Lyle habe ihr als Kind anvertraut, dass sein Vater ihn sexuell missbrauche. Sie beschrieb außerdem die „Flur-Regel“ im Haus der Familie Menendez. (Ihre Aussage über den mutmaßlichen sexuellen Missbrauch wurde im zweiten Prozess nicht zugelassen.)

„Wenn José mit einem der Jungs zusammen war, durfte man nicht den Flur entlanggehen“, sagte sie am Dienstag aus. Sie sagte, niemand habe es gewagt, sich José zu widersetzen, weil er unglaublich „einschüchternd“ gewesen sei. Sie erklärte, dass Kitty einst wie eine zweite Mutter und Mentorin für sie gewesen sei, sich ihre Persönlichkeit jedoch „stark verändert“ habe, nachdem sie angeblich entdeckt habe, dass José „eine Affäre hatte“.

„José war so mächtig. Und Kitty wurde zur Vollstreckerin“, sagte VanderMolen mit leiser Stimme aus. Sie sagte, Erik und Lyle hätten zum Zeitpunkt der Morde verständlicherweise Angst vor ihren Eltern gehabt. „Sie sahen keinen Ausweg“, sagte sie. „Im Nachhinein, jetzt, wo sie älter sind, erkennen sie, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte.“

Der Richter gewährte die Neuverurteilung

Das Verfahren war im vergangenen Oktober von Hochmans liberalerem Vorgänger, George Gascón, eingeleitet worden. Gascón erklärte, er habe das jugendliche Alter der Brüder zum Zeitpunkt der Morde berücksichtigt – Erik war 18, Lyle war 21 – sowie das vorbildliche Verhalten der Brüder im Gefängnis. Er sagte, sie hätten ihre „Schuld“ gegenüber der Gesellschaft beglichen und sollten sofort für eine Bewährung infrage kommen.

Eine weitere Cousine, Tamara Lucera Goodell, sagte im Mai aus, dass die Brüder rehabilitiert seien. Sie verwies auf die Grünflächen-, Hospiz- und Meditationsprogramme, die sie für andere Häftlinge ins Leben gerufen haben. Sie bat den Richter, die lebenslangen Strafen aufzuheben, damit ihre bettlägerige 93-jährige Großmutter Joan VanderMolen, Kittys Schwester, die Brüder noch einmal persönlich sehen könne, bevor sie stirbt.

„Seit 35 Jahren sehe ich, wie meine ganze Familie in Gesprächen über das, was passiert ist, immer wieder aufgewühlt wird“, sagte sie aus. „Ich habe gesehen, wie meine Großmutter und meine Tanten traumatisiert wurden.“ Sie sagte, die Familie ihrer Großmutter habe „eine lange Geschichte von Missbrauch in vielerlei Formen“, und die Chance auf ein Wiedersehen mit den Brüdern würde helfen, die Familie von der Tragödie zu heilen.

Josés ältere Schwester und Kittys Schwester sagten bei einer anderen Anhörung aus

„Kein Kind sollte das durchmachen müssen, was Erik und Lyle durchlebt haben – durch die Hand ihres Vaters“, sagte Joan auf der Zeugenbank. „Es bricht mir das Herz, dass meine Schwester Kitty wusste, was geschah, und nichts dagegen unternommen hat – soweit wir wissen“, sagte sie unter Befragung durch Mark Geragos, den Anwalt der Brüder.

Teresita sagte am Donnerstag erneut aus und brach in Tränen aus. „Ich möchte klarstellen, dass ich, obwohl ich meinen Bruder liebe, Erik vollständig vergeben habe“, sagte sie und bezeichnete ihren Neffen als eine „liebevolle, sanfte Seele“. Sie sagte dem Gremium, dass sie an Krebs im Endstadium leide. „Die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Wenn Erik auf Bewährung entlassen wird, wäre es ein Segen, ihm auf irgendeine Weise helfen zu können“, sagte sie. „Mehr als alles andere hoffe ich, dass ich lange genug lebe, um ihn bei mir zu Hause willkommen zu heißen. Mit ihm am selben Tisch zu sitzen. Ihn in die Arme zu schließen. Das würde mir unermesslichen Frieden und Freude bringen.“

Kittys Großnichte Natascha Leonardo sagte dem Gremium, sie sei bereit, Erik bei sich in Colorado mit ihrer Familie aufzunehmen. Sie sagte, Erik sei ihren Kindern nah. „Wir bitten nicht darum, Erik in Unsicherheit zu entlassen. Wir bitten darum, ihn in ein Netz aus Liebe und Unterstützung zu entlassen“, sagte sie.

Ein True-Crime-Dauerbrenner

Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez erregte 1989 enorme nationale Aufmerksamkeit, aufgrund des Reichtums der Familie und der Behauptung der Brüder, dass ihre Eltern in einem Mafia-artigen Auftragsmord getötet worden seien. Die Polizei behandelte sie zunächst als trauernde Waisen, doch schließlich wurden sie 1990 verhaftet und wegen Mordes ersten Grades angeklagt.

Die Geschichte blieb ein Dauerbrenner für True-Crime-Fans, doch während der Covid-19-Pandemie veröffentlichte CourtTV, der Sender, der ihren Prozess ursprünglich ausgestrahlt hatte, die komplette Aufzeichnung des Verfahrens online. Dies führte zu einem massiven Wiederaufleben des Interesses am Fall Menendez, insbesondere bei jüngeren Zuschauern, die zur Zeit des ursprünglich im Fernsehen übertragenen Prozesses noch gar nicht geboren waren.

Später, in der Peacock-Dokuserie Menendez + Menudo: Boys Betrayed von 2023 trat Roy Rossello, ein ehemaliges Mitglied der puerto-ricanischen Boyband Menudo, mit neuen Anschuldigungen an die Öffentlichkeit. Rossello behauptete, dass José Menendez, ein prominenter Musikmanager, ihn ebenfalls sexuell missbraucht habe. Im Oktober 2024 debütierte Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story auf Netflix – Murphys dramatische Nacherzählung der Morde, die die Brüder in einem mitfühlenden Licht darstellte. Die Serie entfachte eine neue Welle öffentlicher und prominenter Unterstützung für die Freilassung der Brüder.

„Seit mehr als 35 Jahren zeigen sie kontinuierliches Wachstum. Sie haben die volle Verantwortung übernommen. Sie zeigen unserer Familie bis heute aufrichtige Reue und haben ein sinnvolles Leben aufgebaut, das von Zweck und Dienst geprägt ist“, erklärte die Familie Menendez in einem Statement im Vorfeld der Bewährungsausschuss-Anhörungen. „Wir wissen, dass Erik und Lyle nach Hause kommen werden – daran besteht kein Zweifel mehr. Wir hoffen nur, dass ihnen diese zweite Chance rechtzeitig gewährt wird, um ihre Tante Joan und Tante Terry noch einmal in die Arme schließen zu können.“