Noel Gallagher: Verschollenes Solo-Album in Sockenkiste gefunden

Zwischen den Jahren 2013 und 2015 hat Noel Gallagher nicht nur mit seiner Band High Flying Birds an seinem zweiten Album „Chasing Yesterday“ gearbeitet. Der ehemalige Oasis-Gitarrist ist auch eine Koopeartion mit dem Produzentenduo Amorphous Androgynous, auch bekannt als The Future Sound of London, eingegangen. Der aus der Zusammenarbeit entstandene als „Space Rock“-Album bezeichnete Longplayer blieb jedoch unveröffentlicht. 2015 erklärte Gallagher, er hätte die gemasterte Version der Platte vollständig zerstört. Soweit, so bekannt.

Doch nun scheint das verschollene Werk wiederaufgetaucht zu sein: In einem auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichten Q&A mit Fanfragen äußerte Gallagher, dass er neulich das Album in seiner Sockenkiste gefunden hätte. „Die Master-Version hat auch jemand, sie wurde nicht komplett zerstört. Aber ich glaube nicht, dass das in naher Zukunft veröffentlicht wird". Wie genau die CD in die Wäscheschublade gelangt ist, verriet der 51-Jährige nicht.

„Es war einfach zu der Zeit falsch“

Der gute Gallagher spielt sich endgültig frei Was mit dem Material in Zukunft passiert, überdenke der Musiker zurzeit: „Vielleicht wäre es gut, zurückzugehen und es sich in den kommenden Jahren wieder anzuhören, weil ‚Shoot A Hole Into The Sun' verdammt großartig war und es vielleicht weitere gute Sachen gibt. Aber es ist glaube ich am besten, dem Ganzen ein wenig Abstand zu geben."

https://www.youtube.com/watch?v=Zx-kKAOArLM Video can’t be loaded: Noel Gallagher’s High Flying Birds – ‚True Or False‘ with Noel Gallagher and Matt Morgan (https://www.youtube.com/watch?v=Zx-kKAOArLM)

Zwei Songs aus der unveröffentlichten Zusammenarbeit mit Amorphous Androgynous schafften es auf „Chasing Yesterday”. Wer wissen will, wie sich das Album ungefähr anhört, kann sich „The Right Stuff“ und „The Mexican“ zu Gemüte führen.