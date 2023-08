Noel Gallagher will in einer Supergroup mit den Beatles spielen

Foto: Getty Images, James Gill - Danehouse. All rights reserved.

Noel Gallagher würde alles geben, um in einer Supergroup mit den noch lebenden Mitgliedern der Beatles zu spielen. Dies hat der ehemalige Oasis-Leadgitarrist und Sänger in einem Interview mit dem „Mirror“ gesagt.

In dem Interview verweist Gallagher auf den Einfluss der Beatles auf seine Musik und sagte, dass die legendäre Band „alles für mich bedeutet“. Bereits in der Vergangenheit hatte er die Ehre, mit einem der verbliebenen Beatles-Mitglieder zusammenzuarbeiten.

Im Jahr 1995 nahm Gallagher zusammen mit Paul McCartney und Paul Weller eine Coverversion des Beatles-Klassikers „Come Together“ auf. Der britische Musiker hat sich zudem mit Paul McCartney für ein Duett auf Stella McCartneys 50. Geburtstag im Jahr 2021 zusammengetan.

Gallagher wurde nun vom Mirror mit den Worten zitiert, dass er „definitiv einer Supergroup“ mit McCartney und Ringo Starr beitreten würde. Auch die Musiker Paul Weller und Johnny Marr stehen ganz oben auf seiner Wunschliste.

„Ich weiß nicht, ob ich eine gründen würde“, erklärte er. „Mit wem würde ich gerne in einer Supergroup sein? Ich könnte in einer Band mit Weller sein und ich könnte in einer Band mit Johnny sein, ganz einfach.“ Gallagher fügte hinzu: „Den Bass spielen … Ringo und Macca wären verdammt toll.“

„Stell dir vor, du wärst in einer Band mit Ringo und Macca. Wer singt da? Jeder. Ich würde verdammt viel dafür bezahlen, um dabei zu sein. Holt mir [den Promoter] Harvey Goldsmith.“

Auf die Frage, ob er jemals mit einem der Mitglieder der Beatles über das Songwriting gesprochen habe, antwortete er: „Nein, ich spreche nicht wirklich mit anderen Songwritern über das Songwriting, denn was würden Sie sagen? Ich bin einfach der Meinung, dass alle gleich sind, einige Leute sind einfach talentierter als andere.“