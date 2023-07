„Beschissene Songs!“ Noel Gallagher lästert über Musik von Adele

Foto: Getty Images. All rights reserved.

Noel Gallagher, der ehemalige Sänger und Leadgitarrist der Britpop-Band Oasis, ist für seine direkte Art bekannt. In einem Interview mit dem Podcaster Matt Morgan ließ er kürzlich verlauten, wie er zur Musik von Adele steht.

In dem Gespräch sagte Gallagher, Adeles Songs seien „scheiße“ und verglich die Sängerin mit der 2015 verstorbenen Pop-Sängerin Cilla Black. Außerdem finde er ihre gesamte Diskografie „ganz schön beleidigend“.

Der Kommentar entstand bei einem Auftritt in einem von Matt Morgan moderierten Podcast, als der Musiker gefragt wurde, ob er ein Fan von Adeles Chart-Hits sei. Dabei nahm der High-Flying-Birds-Sänger kein Blatt vor den Mund.

„Verpiss dich, verdammte Scheiße. Nennen mir einen?“, antwortete er. „Sie sind verdammt beschissen. Es ist verdammt furchtbar. Das ist die verdammte Cilla Black. Ich finde es und die ganze Sache beleidigend.“

An anderer Stelle des Interviews bestätigte Noel Gallagher, dass er bereit wäre, in Zukunft mit der Sängerin zusammenzuarbeiten, und dass er sich vorstellen könnte, Songs für sie zu schreiben, wenn er sich von seinen Live-Auftritten zurückzieht. Das berichtete das britische Magazin „The Mirror“.

„Wenn ich die Liebe zum Touren verliere, könnte ich mir vorstellen, einfach zu Hause zu sitzen und Songs zu schreiben und sie an meine Verleger zu schicken“, erzählte er. „Das könnte ich in der Zukunft tun. Ich werde sagen: ‚Bringt Adele dazu, das zu singen. Ruft nicht an, bevor sie nicht die Führungsstimme gemacht hat‘.“

Es ist nicht das erste mal, dass der Wonderwall-Sänger über Adele herzieht. Bereits vor sieben Jahren sagte er in einem Interview, dass er ihre Musik nicht möge und sie „Musik für Großmütter“ mache.