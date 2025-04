Rock and Roll Hall of Fame: Große Freude – und große Enttäuschung

Obwohl der donnernde Bariton des nigerianischen Rappers Odumodublvck für die Verstärkung prädestiniert zu sein scheint, war er zunächst nicht auf der Suche nach Musik – die Musik fand ihn. Vor einer schweren Verletzung hatte er gehofft, Profifußballer zu werden. Danach wechselte er in die Wirtschaft und erwarb einen Abschluss an der Universität von Lagos.

Als ein guter Freund von ihm das College abbrach, um Künstler zu werden, bat er Odumodublvck, sein Manager zu werden. Eines Tages im Studio ermutigte ihn sein Freund, selbst etwas aufzunehmen. „Er sagte: ‚Du hast die Stimme. Du solltest versuchen, etwas daraus zu machen‘“, erinnert sich der 31-jährige Odumodublvck über Zoom aus

dem Haus seiner Freundin in Lagos.

Im Jahr 2025 umfasst dieses „Etwas“ nun einen Def-Jam-Deal, Kooperationen mit den Newcomer-Kollegen Shallipopi und Black Sherif bei den Afrobeat-Hymnen „Cast“ und „Wotowoto Seasoning“ sowie einen mutigen Beitrag zu Davidos Ohrwurm „Funds“. Odumodublvck, mit bürgerlichem Namen Tochukwu Gbubemi Ojogwu, wuchs bei zwei Beamten in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, auf.

Obwohl seine Mutter und sein Vater gehofft hatten, dass er beruflich in ihre Fußstapfen treten würde, hatte seine Mutter nichts dagegen, als er etwa 2017 begann, der Musik Priorität einzuräumen. Sein Vater hingegen war skeptisch. Hat Odumodublvck den unverwechselbaren Klang, in dem er spricht, rappt und singt, von einem von ihnen geerbt? „Meine Mutter behauptet das gerne, aber sie kann es nicht gewesen sein“, sagt er mir. „Ich glaube, das liegt wohl einfach an Gott.“