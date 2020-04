Wenn wir keine Kulturveranstaltungen besuchen können, werden diese eben live übertragen: Bela B macht mit und liest am Mittwochabend aus seinem Roman „Scharnow“.

Aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus ist „Social Distancing“, also das bewusste Abstandhalten von Mitmenschen, besonders wichtig. Wer kann, bleibt daher am besten gleich zu Hause und begibt sich nur für notwendige Erledigungen in die Öffentlichkeit. Langeweile scheint da schon fast vorprogrammiert, aber zum Glück bieten immer mehr Künstler in Zeiten der Corona-Krise ihre Hilfe an, indem sie uns mit Live-Performances übers Netz unterhalten. So auch Bela B, der am heutigen Mittwochabend um 18 Uhr eine Live-Lesung auf Instagram veranstaltet. Der Verlag Heyne Hardcore, der Bela B Felsenheimers erfolgreiches Buch „Scharnow“ publiziert hat, kündigte heute auf Facebook die Online-Veranstaltung mit…