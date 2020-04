Die Macher des Thrillers „Contagion“ leisten Aufklärungsarbeit: Gemeinsam mit einer US-amerikanischen Universität veröffentlichten Matt Damon, Kate Winslet & Co. Informationsvideos zur Corona-Pandemie.

„Contagion“ (deutsch: „Ansteckung)“ heißt ein Thriller aus dem Jahr 2011, der ein Szenario thematisiert, das zwar weit schlimmer ist als jenes, das Ende 2019 mit dem Coronavirus tatsächlich eingetroffen ist – der Virus in Steven Soderberghs Film ist weit tödlicher und treibt die Menschheit an den Rand des Abgrunds. Dennoch vergleichen viele die in „Contagion“ skizzierte Situation mit der aktuellen, realen. „Contagion“ und „Outbreak“ – der Podcast: Im Zuge der aktuellen COVID-19-Pandemie erlangte der Film also nicht nur inhaltlich aktuelle Relevanz, sondern entwickelt sich auch, neun Jahre nach Kinostart, zu einem Streaming-Tipp. Nun nutzen die Darsteller – Matt Damon, Laurence…