„One World: Together At Home“ – Paul McCartney performt „Lady Madonna“

Neben Musikgrößen wie Paul McCartney und Elton John haben sich jetzt auch die Rolling Stones für einen Auftritt bei dem Mega-Event angekündigt.

Am 18. April soll das bisher größte Benefizkonzert zur Coronakrise über die (Heim-)Bühne gehen: Unter dem Motto „One World: Together at Home“, werden sich Musikgrößen aus allen Sparten versammeln um Spenden für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Kampf gegen das Coronavirus sammeln. Nun hat das Line-Up von „One World“ einen großen Namen mehr im Programm. Denn auch die Rolling Stones haben ihre Teilnahme beim Benefizkonzert angekündigt - wenn auch nur aus der Ferne. In einem offiziellen Statement der Band heißt es: „Wir fühlen uns geehrt, dass wir eingeladen sind Teil des „One World: Together At Home“ Broadcasts zu sein - von…