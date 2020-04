Das wird Sie auch interessieren





Neben Paul McCartney, The Rolling Stones, Elton John, Lizzo, Billie Eilish und vielen weiteren Top-Stars beteiligte sich auch Eddie Vedder an der weltweit übertragenen Benefiz-Show „One World: Together At Home“. Der „Pearl Jam“-Frontmann spielte den Song „River Cross“ vom neuen Album „Gigaton“.

Das Event, das hierzulande zwischen zwei und vier Uhr morgens live zu sehen war, wurde von den Talkshow-Moderatoren Stephen Colbert, Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon präsentiert. Wie auch sämtliche Acts meldeten diese sich aus ihrem Zuhause zu Wort. Eddie Vedder nahm für seinen Beitrag an der heimischen Orgel Platz – für die richtige Stimmung sorgten zudem einige Kerzen, die im heimischen Studio verteilt standen.

Eddie Vedder: Solo-Performance an der Orgel

Der Musiker war im schwarzen Shirt und mit Baseball-Cap zu sehen – auf eine Band-Performance, wie es The Rolling Stones mit vier Splitscreens aus den eigenen Wohnzimmern machten, verzichtete Eddie Vedder. Stattdessen spielte er den melancholischen Song allein.

Wide awake through this deepest night

Still waiting on the sun

As the hours seem to multiply

Find a star to soldier on

Mit „River Cross“ wählte Eddie Vedder einen Song, der Hoffnung in dieser beklemmenden Zeit spendet: „Share the light/Won’t hold us down“ wiederholt sich am Ende fast schon mantrahaft. Nicht auszuschließen ist aber, dass der Musiker sich für dieses Lied entschieden hat, weil darin auch das Handeln der Regierung infrage gestellt wird.

While the government thrives on discontent

And there’s no such thing as clear

Proselytizing and profitizing

As our will all but disappears

Folded over, forced in a choke hold

Outnumbered and held down

Erst am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump verkündet, US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu stoppen. Seine Begründung: angebliches Missmanagement in der Corona-Krise sowie ein Handeln zugunsten Chinas. Trumps Entscheidung wurde weltweit scharf kritisiert.

Millionen-Spenden für den Kampf gegen Corona

Mittlerweile konnte die Benefiz-Show „One World: Together At Home“ bereits 127,9 Millionen US-Dollar sammeln. Damit soll unter anderem die Arbeit der WHO, UNICEF und Pflegekräfte unterstützt sowie die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus beschleunigt werden.