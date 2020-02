Oscars 2020: Billie Eilish covert „Yesterday“ von den Beatles

Berichten zufolge konnte Superstar Billie Eilish für den Titelsong zu „No Time To Die“ gewonnen werden.

Die James-Bond-Produzenten hätten da wohl einen echten Coup gelandet: den kommenden, noch unbetitelten Titelsong des nächsten 007-Abenteuers soll Billie Eilish singen. Die 18-jährige wäre damit nicht nur jüngste Bond-Interpretin aller Zeiten, die Broccoli-Familie hätte sich damit auch einen echten Superstar geangelt. Jemand, der in derselben Liga spielt wie Adele („Skyfall“), Paul McCartney („Live and Let Die“) und Madonna („Die Another Day“). Die Fanseite MI6 vermeldete den Deal. Ob Eilishs Beitrag, so wie „Bond 25“, den Titel „No Time To Die“ tragen wird, ist noch unklar. Ebenso, ob Soundtrack-Komponist Hans Zimmer am Lied mitschreiben wird. Der Film startet am 02. April…