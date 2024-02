Oscars 2024: Nominierte für Klassenfoto und Lunch zusammengekommen

Am Montag, dem 12. Februar, sind fast alle diesjährigen Oscar-Nominierten zum jährlichen Lunch und fürs Klassenfoto der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zusammengekommen. Im Ballsaal des Beverly Hilton aßen sie gemeinsam und trafen in dieser Konstellation zum vorerst letzten Mal aufeinander – bis zur Verleihung der Awards Anfang März.

Neben den Stars war auch Richard Harbaugh vor Ort, um das typische Foto aller Auserwählten zu schießen. Er schaffte es, alle Anwesenden auf den Rängen des prunkvollen Raumes durch Aufrufe der Einzelpersonen zu platzieren. Seht hier einen Einblick in den Ablauf:

Unter den anwesenden Anwärter:innen befanden sich unter anderem folgende Größen:

Seht hier das Foto aller Gäste:

Die 96. Oscar-Verleihung findet am Sonntag, den 10. März 2024, im Dolby Theater in Ovation Hollywood statt. Die Award-Show wird von Jimmy Kimmel moderiert und in Deutschland live auf ProSieben übertragen. Alle Nominierungen des Abends könnt ihr hier nachlesen.