Oscars: Lenny Kravitz kündigt „In Memoriam“-Auftritt an

Lenny Kravitz wird im Rahmen der diesjährigen Oscar-Verleihung auftreten. Der 58-Jährige übernimmt einen Gesangspart rund um den viel beachteten „In Memoriam“-Teil, der Ehrung verstorbener Prominenter. Seit 1994 gehört das Segment fest zu den jährlichen Academy-Awards, bei dem diesmal mehr als 200 Leute aus der Filmbranche geehrt werden. Unter den verstorbenen, mit einer posthumen Ehrung bedachten Stars befinden sich Burt Bacharach, Lisa Marie Presley, Raquel Welch und Tom Sizemore. Das „In Memoriam“-Segment erfährt auch deshalb alljährlich große Aufmerksamkeit, weil darin immer mal wieder Hollywoodgrößen fehlen oder gar Namen falsch zugeordnet wurden, was nicht gerade pietätvoll wirkte.

Im vergangenen Jahr wurden unter anderem Jean-Paul Belmondo, Jean-Marc Vallée, Peter Bogdanovich und Sidney Poitier geehrt.

Die Preisverleihung findet am 13. März um 1:00 Uhr (MEZ) im Dolby Theatre in Los Angeles statt und wird nach 2017 und 2018 zum dritten Mal von Jimmy Kimmel moderiert. „Everything Everywhere All at Once“ ist mit elf Nominierungen ein Favorit des Abends. Darauf folgen „The Banshees of Inisherin“ und die deutsche Verfilmung des Remarques-Romans „Im Westen Nichts Neues“ mit jeweils neun Nominierungen.