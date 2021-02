Ozzy Osbourne: Ohne Corona-Impfung bin ich vielleicht bald tot!

Tom Cruise sorgte an seinem Set lautstark dafür, dass sich alle an die Corona-Regeln halten. Nun warnt die Gesundheitsbehörde vor seinen eigenen Masken.

Auf allen Bildern vom „Mission: Impossible 7“-Set trägt Schauspieler Tom Cruise seine eigens auf den Markt gebrachte Maske. 14,99 Dollar (umgerechnet 12,23 Euro) kostet das gute Stück. Nur wird Cruise damit in nächster Zeit wohl kein Geld mehr einnehmen. Eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums mit Sitz in Druid Hills warnte vor dem Tragen jeglicher Masken mit Ventilen wie jener von Tom Cruise. Ventile eröffnen Möglichkeit für Infektion Das Produkt zeichnet sich durch Kohlefilter und Atemventil aus. Über letzteres sagt die beteiligte Manufaktur, sie hätten die Maske zum Tragen bei körperlicher Aktivität entwickelt. Die Ventile seien dafür angefertigt, nach dem Ausatmen…