Ozzy Osbourne denkt über den Tod nach – doch es „beunruhigt“ ihn nicht

In einem Interview spricht Elton John über seinen Drogensucht und wie es dazu kam, dass er in der Musikbranche lange Zeit als Diva galt.

Elton John galt innerhalb der Musikszene lange Zeit als große Diva. In einem Interview spricht er über dieses Image – und wie es dazu kam. Außerdem berichtet er von seinem Kokain-Missbrauch in den 70er und 80er Jahren. 1974 habe er zum ersten Mal das weiße Pulver genommen, was er als „die schlimmste Entscheidung meines Lebens“ bezeichnet. „Ich sah, wie jemand Kokain nahm, und ich wusste nicht, was das war. Sie sagten, dass man sich dadurch gut fühlt. Also dachte ich mir 'Warum nicht?'... es war die schlimmste Entscheidung meines Lebens“, so John gegenüber dem „Hollywood Reporter.“ „Ich habe Leute angeschrien.…