Ozzy Osbourne stellt klar: „Ich werde definitiv wieder Konzerte spielen“

Ab in die Hölle – aber nicht heute. Ozzy Osbourne präsentiert sein neues Musikvideo

Zwar ist nicht ganz klar, wann Ozzy Osbourne seinen neuen Musikclip zu „Straight To Hell“ aufgenommen hat – ein Audiomitschnitt ist seit November online –, aber auch dieses Video scheint ein weiterer Beweis dafür zu sein, dass der „Prince of Darkness“ alles andere als an der Schwelle zum Tod steht. Diverse Klatschseiten hatten zuvor berichtet, Ozzy befände sich auf dem Sterbebett und würde niemanden mehr wiedererkennen. „Straight To Hell“ ist eine Vorabsingle zum kommenden Album „Ordinary Man“, an dem auch Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) und Duff McKagan (Guns N'Roses) beteiligt sein werden. Ozzy Osbourne – Straight To Hell:…