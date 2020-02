Ozzy Osbourne muss seine geplante Tour ein weiteres Mal absagen. Der Sänger fliegt im April in die Schweiz um sich dort behandeln zu lassen – und deshalb hat er seine Shows in Nordamerika bis auf weiteres verschoben.

Ozzy Osbourne scheint doch noch nicht gesundheitlich so weit zu sein, dass er auf Tour gehen kann. Letztes Jahr musste sich der „Prince of Darkness“ einer OP unterziehen, nachdem er gestürzt war. Daraufhin sagte er sämtliche Auftritte für 2019 ab. Im Januar machte der ehemalige Frontmann von Black Sabbath dann seine Parkinson-Krankheit öffentlich, gab sich aber optimistisch dieses Jahr seine Shows nachzuholen. Auf Social-Media veröffentlichte Osbourne nun allerdings ein Statement, wonach er seine geplanten Shows in Nordamerika absagen müsse. „Ich bin so dankbar, dass ihr alle so geduldig seid, denn ich hatte ein beschissenes Jahr“, so der Sänger in der…