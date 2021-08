Mike Howe war insgesamt 14 Jahre Teil von Metal Church. Mit ihnen produzierte er sieben Studioalben, darunter „Blessing in Disguise“ (1989) und „From the Vault“ (2020).

Mike Howe, Sänger der amerikanischen Heavy Metal-Band Metal Church, ist am Montagmorgen (26. Juli) überraschend in seinem Haus in Eureka, Kalifornien verstorben. Dies geht aus mehreren Social-Media-Beiträgen seiner Band Metal Church hervor. Eine Todesursache ist bislang nicht bekannt. Howe war erst 55 Jahre alt. „Wir sind am Boden zerstört“ Via Facebook und später auch über Instagram wendete sich die Band nach Howes Tod an die Öffentlichkeit. „Mit tiefem Bedauern müssen wir das Ableben unseres Bruders, unseres Freundes und einer wahren Legende der Heavy-Metal-Musik bekannt geben“, heißt es in dem Statement. „Mike Howe ist gestern in seinem Haus in Eureka, Kalifornien,…