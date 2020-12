Paul McCartney übt harte Kritik an Masken-Muffeln: „Das ist dumm!“

Der Grammy-Gewinner, der auch mit Mick Jagger, Paul McCartney und vielen anderen Größen zusammenarbeitete, starb im Alter von 86 Jahren.

Bruce Swedien ist tot. Der Toningenieur und Grammy-Gewinner verstarb am 16. November 2020 im Alter von 86 Jahren. Diese Nachricht teilte seine Tochter Roberta Swedien in einem Facebook-Post mit. Darin schrieb sie zudem, dass ihr Vater „friedlich“ in der Nacht für immer eingeschlafen sei. Swedien wurde am 19. April 1934 im US-Bundestaat Minnesota geboren. Mitte Zwanzig, im Jahr 1959, fing er in den Chicagoer Tonstudios von Universal Recording Corporation zu arbeiten, um somit seinen ersten Schritt in Richtung Toningenieur-Karriere zu setzen, nachdem er durch ein Aufnahmegerät seines Vaters schon als Kind genau davon träumte. Bruce Swedien arbeitete mit vielen Legenden…