40 Jahre ist es her, als John Lennon von einem wahnsinnig gewordenen Fan vor seinem Haus in New York erschossen wurde. Der damals 40-Jährige lebte dort mit seiner Frau Yoko Ono, die bis heute als Seelenverwandte des ehemaligen Beatle gilt. Neben ihr haben an seinem 40. Todestag auch Paul McCartney und Ringo Starr an ihren ermordeten Freund erinnert.

Yoko Ono nutzte den Todestag Lennons, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Dabei machte sie auf ein immer noch aktuelles Problem in den USA aufmerksam. In dem Beitrag, den Ono auf Twitter teilte, hob sie hervor, wie gravierend das Thema der Waffengewalt in den USA bis heute ist.

Dazu schrieb die 87-Jährige: „Der Tod eines geliebten Menschen ist eine aushöhlende Erfahrung. Nach 40 Jahren vermissen Sean, Julian und ich ihn immer noch.“ Darüber hinaus zitierte sie noch eine Zeile aus Lennons zeitloser Friedenshymne „Imagine.“

Für Paul McCartney überwiegen die guten Erinnerungen

Paul McCartney hingegen teilte ein Foto, das ihn mit Lennon an dem Ort zeigt, wo die beiden wohl am meisten gemeinsame Zeit verbrachten: im Aufnahmestudio. Der 78-Jährige schrieb dazu: „Ein trauriger, trauriger Tag, aber ich erinnere mich an meinen Freund John mit der großen Freude, die er der Welt gebracht hat. Ich werde immer stolz und glücklich sein, diesen unglaublichen Liverpooler gekannt und mit ihm gearbeitet zu haben.“

Auch Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr teilte ein Foto, das ihn mit Lennon zeigt. Starr forderte zudem alle Radiosender weltweit dazu auf, an diesem an Lennon mit dem den Beatles-Song „Strawberry Fields Forever“ zu erinnern.