Paul McCartney vorab im Kino: Tickets für „Man On The Run“ mit ROLLING STONE gewinnen

Die besten Songwriter aller Zeiten (2): Paul McCartney (Platz 3 war Lennon)

Paul McCartney bringt eine Dokumentation über seine Zeit nach den Beatles auf die Leinwand. Wer die biografische Doku schon vor allen anderen sehen möchte, bekommt jetzt die Chance dazu – ROLLING STONE verlost 3 x 2 Karten.

Das exklusive Vorab-Screening-Event von „Man On The Run“ findet am 17. Februar 2026 im delphi LUX Kino Berlin in der Kantstraße 10 statt. Startschuss ist um 19:30 Uhr – Freigetränke und Gratis-Popcorn inklusive. Euch erwarten Archivaufnahmen von einem jungen McCartney, der endlich erwachsen werden wollte und dafür mit fertiggestelltem Solo-Album ohne Vorankündigung aus der größten Band aller Zeiten austrat – was das Ende der Beatles bedeutete. Das Kinospektakel sollte man nicht verpassen.

Die Erzählung eines in Vergessenheit geratenen musikalischen Jahrzehnts

Der Fokus der Dokumentation liegt auf der oft vernachlässigten Post-Beatles-Phase, insbesondere auf McCartneys Zeit mit Wings. Die von ihm gegründete Musikgruppe feierte in den 1970er-Jahren große internationale Erfolge und spielte eine zentrale Rolle bei seiner künstlerischen Neuorientierung. Neben zahlreichen Archivaufnahmen finden auch Fotos von Linda McCartney ihren Weg in den Film – seiner ersten Frau und Gründungsmitglied der Band.

Außerdem zeigt der Film Interviewsequenzen mit Weggefährten wie Mick Jagger, Chrissie Hynde, Sean Ono Lennon, Mary und Stella McCartney, allen noch lebenden Wings-Mitgliedern und natürlich Paul McCartney selbst.

Hier den Trailer anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf Film folgt Platte

Passend zur eintägigen Kinovorführung am 27. Februar 2026 erscheint die LP „Man On The Run – Music From The Motion Picture Soundtrack“. Die Platte zum Film besteht aus zwölf Tracks und soll laut Ankündigung einen Einblick in die Kreativität des Künstlers während der 1970er-Jahre geben. Die Songs „Arrow Through Me“, ein Outtake aus dem 1979er-Album BACK TO THE EGG, und „Live And Let Die“ aus dem Konzertfilm „Rockshow“ kennen eingefleischte Fans bereits.

Das Musik-Werk erscheint in den Formaten Digital, CD und Vinyl. Bei den Vinyl-Varianten sind zwei limitierte Editionen geplant – eine mandarinfarbene sowie eine gelbe Schallplatte.

So kann man gewinnen

ROLLING STONE verlost 3 x 2 Tickets an glückliche Gewinner:innen. Wer teilnehmen will, schreibt eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de und gibt Name, Adresse und Telefonnummer an. In die Betreffzeile gehört das Stichwort „Man On The Run“. Teilnahmeschluss ist der 15.02.2026.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!