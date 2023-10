Paul McCartney erklärt in neuem Podcast seine besten Songs

Foto: Getty Images for SiriusXM, Bryan Bedder. All rights reserved.

Paul McCartney erzählt in einem neuen Podcast, wie einige seiner wichtigsten und besten Songs entstanden. Die Produktion basiert auf seinem Buch „The Lyrics: 1956 to the Present“.

Am Mittwoch (04. Oktober) ging „A Life In Lyrics“ mit einer Folge über den Beatles-Hit „Eleanor Rigby“ an den Start.

Macca hat die auf zwölf Folgen angelegte Audio-Reihe mit dem irischen Poeten Paul Muldoon eingespielt. Der Autor hatte bereits das Vorwort zum Buch des Beatle geschrieben. Im Gespräch diskutieren beide über die Bedeutung einzelner Wörter und die Geschichte hinter den Songs.

Episode eins handelt natürlich auch davon, warum der Name des Liedes von einem Grab stammt, das Paul McCartney einst zufällig mit John Lennon besichtigte (das dürften die meisten Fans der Fab Four allerdings schon wissen, mehr dazu können Sie schon jetzt HIER lesen).

In der Podcast-Folge klärt der 81-Jährige auch, wie es zur berühmten Textzeile „Wearing a Face That She Keeps in a Jar by the Door“ kam (Spoiler: Es hat etwas mit Creme-Vorlieben seiner Mutter zu tun, die ihn als Kind durchaus erschreckten und auch seine Beziehung zu Frauen prägte).

„Elanor Rigby“ stellte sich McCartney stets vor, als wäre es so etwas wie ein Film. Macca: „Was ich sah, war wie ein Film, nur dass er in meinem Kopf ablief. Ich habe zwei Protagonisten, die einsam sind, erst sie und dann auch er. Er tut einem allerdings nicht so leid, aber er ist trotzdem sehr allein. Sie stirbt und er ist derjenige, der sie begraben muss.“

Der Musiker gestand im Laufe der ersten Folge des Pocasts auch, dass es stets sein Wunsch war, Songs zu schreiben und auch Texte für Lieder zu entwickeln. Die klassische Musikbildung sei dem aber generell eher abträglich gewesen, weswegen er heute noch jedem Kind ein paar Basics vorstelle (die freilich den meisten Beatles-Songs zueigen ist), damit es beim Spielen schneller klappe.

Neue Folgen von „A Life In Lyrics“ kommen wöchentlich. Eine weitere zu „Back In The U.S.S.R.“ steht bereits zur Verfügung. Eine zweite Staffel mit weiteren 12 Episoden ist bereits geplant und wird im Februar 2024 starten.