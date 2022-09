Paul McCartney will misshandelten Elefanten in Indien retten

Foto: Getty Images for The Rock and Ro, Kevin Mazur. All rights reserved.

Paul McCartney will einem geschundenen und gequälten Elefanten helfen. Nachdem der Musiker zwei Videos gesehen hatte, in denen ein Tier mit dem Namen Jeymalyatha in Indien von Händlern geschlagen wurde, schickte er zusammen mit PETA India einen Brief an die indische Regierung, in dem er um Hilfe für den Dickhäuter bittet.

Empfehlung der Redaktion Die Queen ließ ein Konzert von Paul McCartney für „Twin Peaks“ sausen

„Ich betrachte Indien seit meiner Reise in den 1960er Jahren als einen spirituellen Ort“, schrieb Macca laut „Billboard“ in dem Brief. „Ich war beeindruckt von der tief in der indischen Kultur verwurzelten Tierliebe. Ich weiss, Indien verehrt Elefanten, sein Nationaltier, aber Tierquälerei geschieht überall, sogar in Indien. Was die Werte eines Landes widerspiegelt, ist, wie mit dieser Grausamkeit umgegangen wird

Der Beatle weiter: „Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass Jeymalyatha mehr als genug gelitten hat und dass sie es verdient, den Rest ihrer Zeit auf dieser Erde in Frieden zu verbringen, weit weg von ihren misshandelnden Trainern und in der heilsamen Umgebung ihrer Artgenossen.“

Elefant wurde auch bei Inspektion misshandelt

Gemeinsam mit PETA versucht McCartney, Regierungsvertreter in dem Land zu überzeugen, den Elefanten sofort in ein Rettungszentrum zu bringen. Zur Unterstützung reichte die indische Vertretung von PETA auch einen Veterinärinspektionsbericht ein, in dem darauf aufmerksam gemacht wird, dass Jeymalyathas derzeitiger Betreuer vor den Inspektoren mit einer Zange ihre Haut bearbeitete.

Empfehlung der Redaktion

Der 80-Jährige ist seit vielen Jahren als Tierschützer und Vorreiter der Vegetarismus-Bewegung tätig. Seinen Gastauftritt bei den „Simpsons“ in den 90ern verband er mit der Bitte, dass Simpsons-Tochter Lisa zur Vegetarierin werden sollte. Inzwischen bezeichnet sich McCartney auch als Veganer. Zuletzt arbeitete er mehrfach mit PETA zusammen, um auf die grausamen Bedingungen von Tierschlachtungen hinzuweisen.