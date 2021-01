Paul McCartney zollt verstorbenem Gerry Marsden von Gerry and the Pacemakers Tribut

The Beatles, Roy Orbison und Gerry and the Pacemakers im Jahr 1963. (v.l.n.r.): Paul McCartney, Freddie Marsden (dahinter), George Harrison, Gerry Marsden, Ringo Starr (hinten), Les Maguire (hinten), John Lennon, John 'Les' Chadwick (hinten), Roy Orbison

Am 3. Januar 2021 verstarb Merseybeat-Legende Gerry Marsden im Alter von 78 Jahren an einer Infektion. Nun erinnert sich Paul McCartney mit einem Posting an den Frontmann der Beatles-Kollegen Gerry and the Pacemakers. Weiterlesen Gerry and the Pacemakers: Sänger Gerry Marsden ist tot Eine Legende des Merseybeat ist gestorben: Gerry Marsden von Gerry And The Pacemakers erlag einer Infektion.

Paul McCartney erinnert sich an Marsden

„Gerry war ein Kumpel aus unseren frühen Tagen in Liverpool. Er und seine Gruppe waren unsere größten Konkurrenten in der lokalen Szene“, schreibt McCartney. „Seine unvergesslichen Auftritte von ‚You’ll Never Walk Alone‘ und ‚Ferry Cross the Mersey‘ bleiben in den Herzen vieler Menschen als Erinnerung an eine fröhliche Zeit der britischen Musik…“, so der ehemalige Beatle weiter.

Gerry was a mate from our early days in Liverpool. He and his group were our biggest rivals on the local scene. His unforgettable performances of You’ll Never Walk Alone and Ferry Cross the Mersey remain in many people’s hearts as reminders of a joyful time in British music… pic.twitter.com/t1COAIwZVM — Paul McCartney (@PaulMcCartney) January 3, 2021

„Mein Mitgefühl geht an seine Frau Pauline und seine Familie. Mach’s gut, Gerry. Ich werde mich immer mit einem Lächeln an dich erinnern“, beendet McCartney sein Tribut in einem zweiten Tweet.

My sympathies go to his wife Pauline and family. See ya, Gerry. I’ll always remember you with a smile. – Paul — Paul McCartney (@PaulMcCartney) January 3, 2021

Liverpooler Kollegen

Gerry and the Pacemakers und The Beatles verband nicht nur ihre gemeinsame Heimatstadt Liverpool. Sie hatten mit Brian Epstein auch einen gemeinsamen Manager. Außerdem arbeiteten Marsden und seine Band mit dem Beatles-Stammproduzenten George Martin zusammen. Marsden und McCartney sind gemeinsam auf der Charity-Single „Ferry Cross The Mersey“ zu hören, die 1989 zugunsten der Opfer des Hillsborough Desasters veröffentlicht wurde – einer Tragödie, bei der 96 Fans des FC Liverpool ums Leben kamen.