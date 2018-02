Paul Simon wird diesen Sommer ein Abschiedskonzert geben – das letzte Konzert seiner Karriere. Das berichtete zuletzt der „Telegraph“. Der 76-Jährige tritt beim „Barclaycard British Summer Time Festival“ im Londoner Hyde Park auf, Termin: 15. Juli 2018. Begleitet wird er von Bonnie Raitt und James Taylor.

Paul Simon: „Ich denke ständig an Musik“

Über die Tournee sagte Simon in einem Statement: „Ich habe mich oft gefragt, wie es sich anfühlen würde, den Punkt zu erreichen, an dem ich erwäge, meine Musikkarriere zu einem natürlichen Ende zu bringen. Jetzt weiß ich: Es fühlt sich ein wenig beunruhigend an, ein Hauch erheiternd und ein wenig erleichternd. Ich liebe es, Musik zu machen, meine Stimme ist immer noch stark, und meine Band ist eine verschworene, außergewöhnliche Gruppe von begabten Musikern. Ich denke ständig an Musik. Ich bin sehr dankbar für eine erfüllte Karriere und natürlich vor allem für das Publikum, das in meiner Musik etwas gehört hat, das ihre Herzen berührt hat.“

Ein dicker Wermutstropfen bleibt aber für deutsche Fans, denn Paul Simon hat (bislang) keine Gigs in Good Ol‘ Germany eingeplant.

Paul Simon live 2018

Paul Simon 2018 Tour Dates:

05/16 – Vancouver, BC @ Rogers Arena

05/18 – Seattle, WA @ Key Arena

05/19 – Portland, OR @ MODA Center

05/22 – Los Angeles, CA @ The Hollywood Bowl

05/23 – Los Angeles, CA @ The Hollywood Bowl

05/25 – Oakland, CA @ Oracle Arena

05/27 – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena

05/30 – Denver, CO @ Fidler’s Green

06/01 – Dallas, TX @ American Airlines Arena

06/02 – Houston, TX @ Toyota Center

06/04 – Austin, TX @ Frank Erwin Center

06/06 – Chicago, IL @ United Center

06/08 – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center

06/10 – Detroit, MI @ DTE Energy Center

06/12 – Toronto, ON @ Air Canada Centre

06/13 – Montreal, QC @ Bell Centre

06/15 – Boston, MA @ TD Garden

06/16 – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

06/19 – Greensboro, NC @ Greensboro Coliseum

06/20 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

06/30 – Stockholm SE @ Ericsson Globe

07/01 – Oslo, NO @ Spketrum

07/03 – Copenhagen, DK @ Royal Arena

07/05 – Antwerp, BE @ Sportpaleis

07/07 – Amsterdam, NL @ Ziggo Dome

07/10 – Manchester, UK @ Manchester Arena

07/11 – Glasgow, K @ SSE Hydro

07/13 – Dublin, IE @ RDS Arena

07/15 – London, UK @ Hyde Park

via Consequence Of Sound