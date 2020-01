Pearl Jam: Erster Teaser für neues Album 2020

Im Rahmen ihrer Welttournee 2020 kommen Pearl Jam auch nach Deutschland – am 23. Juni nach Frankfurt am Main, am 25. Juni spielen sie in Berlin

Pearl Jam kommen im Juni 2020 nach Deutschland, präsentiert von ROLLING STONE: 23.06.2020 Frankfurt - Festhalle 25.06.2020 Berlin - Waldbühne Der reguläre Vorverkauf startet am Samstag, dem 7. Dezember, um 11:00 Uhr. Alle Tickets sind personalisiert und werden exklusiv auf tickets.de verkauft. Ticketlimit: 4 Tickets pro Kunde (pro Show) Ticketpreise Frankfurt: 76,00 - 100,00 € (zzgl. Gebühren) Ticketpreis Berlin: 90,00 € (zzgl. Gebühren) Pearl Jam live 2020 Zu hoffen bleibt, dass Eddie Vedder und Kollegen auch neues Material vorstellen werden – ihr letztes Album „Lightning Bolt“ erschien 2013. Zuletzt gastierten Pearl Jam 2018 in Berlin, ebenfalls in der Waldbühne Berlin.…