Coming Soon: Das sind die meisterwarteten Alben 2020

The Cure beim Glastonbury 2019

Ein neues Musikjahr beginnt und bereits jetzt gibt es spannende Ankündigungen und Gerüchte um neue Alben. Mit dabei sind altbekannte Größen wie The Cure und Iron Maiden. Aber auch lose Gerüchte rund um die Foo Fighters, The Strokes und viele mehr sorgten bereits für Vorfreude auf das Jahr 2020. Wir haben für sie eine Liste mit den meisterwarteten Alben des Jahres zusammengestellt:

Pet Shop Boys – Hotspot

Die Pet Shop Boys kehren 2020 definitiv zurück. Schon früh Anfang des Jahres wird mit „Hotspot“ ihr neues Album erscheinen. Auf ihrer ersten Singleauskopplung „Dreamland“ bleibt das Duo sich ihrem Synthie-Pop treu. VÖ: 24. Januar

Green Day – Father of All

Im September 2019 kam mit Father of All die erste Single aus dem gleichnamigen Album des Punk-Trios. Der Track lässt jetzt schon einen Stilbruch der Band vermuten. Laut Sänger Billie Joe Armstrong soll es das kürzeste Album der Band werden, „da man sich auf das Wesentliche konzentrieren“ möchte. Außerdem soll es von Kendrick Lamar beeinflusst worden sein. VÖ: 7. Februar

Iron Maiden – TBC

Kommt 2020 der lang ersehnte Nachfolger zu „The Book of Souls“? Immer mehr Gerüchte rund um Iron Maidens neuem Album tauchen auf. Am deutlichsten wurde es durch einen Facebook-Post von Produzent Kevin Shirley. Dieser habe angeblich die letzten drei Monate an einem Projekt gearbeitet, bei dem es sich wahrscheinlich um eine LP der Metal-Band handeln soll. VÖ: TBA

Nine Inch Nails – TBC

Die Band um Frontmann Trent Raznor soll angeblich dieses Jahr mit einem neuen Album zurückkehren. Die Informationen stammen aus einem Reddit-Leak. Einige User posteten Ausschnitte aus einem Interview mit Reznor in dem er die neue LP und eine Tour ankündigte. Noch ist es nicht offiziell von der Band bestätigt, die Gerüchte deuten allerdings stark darauf hin. VÖ: TBA

Ozzy Osbourne – Ordinary Man

Im Netz kursierten zuletzt noch die Falschmeldungen, dass Ozzy Osbourne tot sei. Diese Gerüchte wischte der Black-Sabbath-Frontmann aber lässig beiseite. Stattdessen kommt Osbourne 2020 mit einem neuen Album namens „Ordinary Man“ zurück. Im Dezember erschien mit „Under the Graveyard“ seine zweite Single. „Ordinary Man“ soll bereits Anfang des Jahres erscheinen. VÖ: Januar

Tame Impala – The Slow Rush

Kevin Parker aka Tame Impala hat sich Zeit gelassen seit seinem letzten Album „Currents“. Vielleicht wählte er auch deswegen diesen Titel. Bereits im März 2019 erschien mit „Borderlines“ ein neues musikalisches Lebenszeichen des Australiers. Ende des Jahres folgten mit „Posthumeous Forgiveness“ und „It Might be Time“ zwei weitere Tracks aus seiner neuen LP. Auch auf „The Slow Rush“ mischt Parker wieder munter Genres und Einflüsse zusammen. VÖ: 14. Februar

The Strokes – TBC

Wann das neue Album der Rockband kommt und wie es heißt, ist nicht bekannt, aber es kommt. Zumindest, wenn man den Aussagen von Gitarrist Nick Valensi und zuletzt Julian Casablancas Glauben schenkt. Die Aussagen sind eindeutig und auch neue Musik geistert schon durchs Netz. Der Track „The Adults are Talking“ wurde mittlerweile mehrfach hochgeladen und auch „Ode to the Mets“ wurde kürzlich aufgeführt. VÖ: TBA

The Cure – TBC

Die Briten bringen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein neues Album heraus Sänger Robert Smith kündigte sogar gleich drei LPs an. Es darf bezweifelt werden ob es tatsächlich dazu kommt, war eines der drei schon für 2019 geplant. Angeblich handelt es sich bei einer der Platten um einen thematischen Nachfolger ihres 2008 erschienenen „4:13 Dream“. VÖ: TBA

Foo Fighters – TBC

Hier handelt es sich nur um Spekulationen, die aufgrund mysteriöser Instagram-Bilder entstanden. 2020 feiert die Band rund um Dave Grohl ihr 25. Jubiläum. Anlässlich dazu posteten sie Bilder mit Mikrofonen, Andeutungen auf neue Aufnahmen und dem Hashtag ff25. In ihrem Jubiläumsjahr wird sicherlich etwas von der Band kommen. Ob es tatsächlich ein Album wird, ist allerdings unklar. VÖ: TBA

Lana Del Rey – White Hot Fever

Lana Del Rey feierte 2019 mit „Norman Fucking Rockwell“ große Erfolge. Im August letzten Jahres kündigte sie vor dem Release des Albums an, dass sie bereits an einer weitern LP arbeite. Diese soll den Namen „White Hot Fever“ tragen und ungefähr im August oder September 2020 erscheinen. Außerdem will sie im Januar bereits ein Spoken-Word-Album veröffentlichen. VÖ: TBA

Weezer – Van Weezer

Das 14. Studioalbum der Band Weezer steht, wie der Name schon vermuten lässt, im Zeichen der 80er Jahre und dem Sound von Van Halen. Im Frühling soll die LP der Amerikaner erscheinen, im September kam mit „The End of the Game“ bereits die erste Single. Darauf sind eindeutige Anlehnungen an den Gitarren-Klang von Eddie Van Halen zu hören. VÖ: 15.Mai