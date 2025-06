Pet Shop Boys: Mit „Hymn“ ein Gedenken an Nawalny

Die Pet Shop Boys haben ihren neuen Track „Hymn (In memoriam Alexei Navalny)“ veröffentlicht. Der Track ist eine emotionale Widmung an Alexei Nawalny, den russischen Oppositionsführer, der 2024 in Haft verstarb. Mit der Hymne wollen sie ein musikalisches Zeichen gegen Unterdrückung und für den Traum eines freien Russlands setzen.

Am 28. Juni werden die Pet Shop Boys bei der Gedenkveranstaltung „This Is Navalny“ in der Uber Eats Music Hall in Berlin als Headliner auftreten. Sie spielen ein exklusives 40-minütiges Set. Neben ihnen sind auch weitere russische Künstler:innen eingeladen, darunter das Elektro-Duo Aigel, die Sängerin Grechka sowie klassische Musiker:innen, die gemeinsam die Erinnerung an Nawalny lebendig halten.

Unterstützung für politisch Inhaftierte in Russland

Die Veranstaltung bietet mehr als Musik: Ein Live-Gespräch mit Yulia Nawalnaya, der Witwe von Alexei Nwvalny und Leiterin seiner Antikorruptionsstiftung, steht ebenso auf dem Programm wie ein Screening des Oscar-prämierten Dokumentarfilms „Nawalny“. Außerdem gibt es eine Buchsignierung, um das Engagement für Menschenrechte und Demokratie zu unterstützen. Tickets hier.

Der Erlös der Veranstaltung fließt an die „You Are Not Alone Foundation“, die sich für politisch Inhaftierte und deren Familien in Russland einsetzt. „This Is Navalny“ will Menschen zusammenbringen, die sich für ein freies Russland engagieren und Navalnys Vermächtnis lebendig halten.

Die Botschaft der Pet Shop Boys

Neil Tennant und Chris Lowe kommentieren auf Instagram: „Wir fühlen uns geehrt, die Vision eines freien und demokratischen Russlands zu unterstützen, für die Alexei Navalny stand. Sein Mut und Geist inspirieren bis heute. Nawalny träumte von einem Russland ohne Korruption und Autoritarismus, das in Frieden lebt.“ Sie erinnern daran, wie Nawalny Putins Krieg in der Ukraine verurteilte und sein Vermächtnis als Hoffnungsträger für Veränderung bleibt.

Der Song „Hymn (In memoriam Alexei Navalny)“ entstand im Februar 2025. In einem Interview mit der unabhängigen russischen Zeitung Novaya Gazeta (auch im Guardian erschienen) spricht Neil Tennant über die Verbindung der Band zu Russland und die Bedeutung des Projekts.