Russland: „Barbenheimer vertritt nationale Werte nicht“

Es sind die erfolgreichsten Kinofilme des Sommers. „Barbie“ und „Oppenheimer“ sprengen seit dem gemeinsamen Kinostart am 20. Juli die Kinokassen. Doch nicht in Russland. Seit dessen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022, wird das Land vom Westen boykottiert. So werden auch keine westlichen Filme in örtlichen Kinos gezeigt.

Nachdem der stellvertretende Sprecher des russischen Parlaments Vladislav Davankov ein Pilotprojekt anforderte, das russischen Kinos erlaubt Bootleg-Versionen beliebter Neuerscheinungen zu zeigen, meldete sich Andrei Malyshev, der stellvertretende Kulturminister, zu Wort. „Wir sind der Meinung, dass die Filme, die Sie den Bürgern unseres Landes vorschlagen – Barbie und Oppenheimer -, nicht den Zielen entsprechen, die das Staatsoberhaupt festgelegt hat, nämlich die traditionellen geistigen und moralischen Werte Russlands zu bewahren und zu stärken“, lehnt Malyshev den Antrag ab.

Stattdessen ist der stellvertretende Kulturminister der Meinung, dass nationale Produktionen bereits eine optimale Unterhaltung bieten können. Dabei weißt er auf den animierten Kinderfilm „Cheburashka“ hin und „The Challenge“, ein vom Staat geförderter Film, der auf der Internationalen Raumstation ISS gedreht wurde.