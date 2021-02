Pete Townshend kündigt neues Who-Album nach Lockdown an

Neil Young wird im März das Live-Album und den Konzertfilm „Young Shakespeare“ veröffentlichen. Er zeigt den frühesten bekannten Auftritt des Musikers.

Neil Young kündigt eine weitere Archivveröffentlichung an. Am 26. März will der Musiker ein Live-Album und einen begleitenden Konzertfilm namens „Young Shakespeare“ von seinem frühesten bekannten Live-Auftritt herausbringen. Neil Young über die Aufnahmen: „Eine ruhigere Aufführung“ Gezeigt wird der Auftritt von Young am 22. Januar 1971 im Shakespeare Theater in Stratford, Connecticut, nur ein paar Monate nach der Veröffentlichung von „After The Goldrush“. Zu sehen sind frühe Aufnahmen der späteren „Harvest“-Tracks „Old Man“, „The Needle And The Damage Done“, „A Man Needs A Maid“ und „Heart Of Gold“. Die Aufnahmen wurden damals für das deutsche Fernsehen gefilmt und Clips der…