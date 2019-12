The Who: Neues Album „WHO“ hier im Stream hören

Über Neujahr zeigt 3sat wieder einen Tag lang Musik – unter anderem mit legendären Live-Auftritten von The Cure im Hyde Park und „Bridges To Bremen“ der Rolling Stones

3sat zeigt über Neujahr wieder Konzertfilme – unter anderem mit The Who, Sting, Coldplay, U2 und INXS. Bei den Mitschnitten handelt es sich um deutsche Erstausstrahlungen, unter anderem The Cures legendärer Jubiläumsshow 2018 im Hyde Park oder den Auftritt von The Who, „Live at Killburn“. Die Termine im Überblick: Di 31. 12. 06:45-07:30 John Fogerty: My 50 Year Trip - Live at Red Rocks Di 31.12. 07:30-08:30 Toto: 40 Tours Around the Sun Di 31.12. 08:30-09:30 The Who: Live at Kilburn Di 31.12. 09:30-10:30 Beth Hart: Live at the Royal Albert Hall Di 31.12. 10:30-11:30 The Doobie Brothers: Live from…