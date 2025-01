Peter Doherty live 2025 in vier Städten in Deutschland

Im Mai 2025 macht Peter Doherty mit der Tour für sein neues Album „Felt Better Alive“ Halt in Deutschland. ROLLING STONE präsentiert.

In insgesamt vier Städten wird der Brite zu hören sein:

01.05. Köln, Kantine

02.05. Berlin, Festsaal Kreuzberg

03.05. Leipzig, Täubchenthal

05.05. München, Technikum

Peter Doherty, The Libertines und Hamburg

Der gebürtige Brite veröffentlicht im Frühjahr 2025 nicht nur sein mittlerweile fünftes Soloalbum, sondern begibt sich mit seiner Band The Libertines im Februar auf die zweite Hälfte ihrer UK-Tour zu ihrem vierten Album „The Windmills of Your Mind (Reprise by La Blogothèque)“. Das Album erschien sim April 2024 und erklomm sofort die britischen Charts. Der darauffolgende erste Teil ihrer Tour war ausverkauft.

Neben dem Erfolg mit The Libertines – 1997 von Doherty und Carl Barât gegründet – erfreut sich Peter Doherty aber auch als Soloartist großer Beliebtheit. 2009 feierte er sein Debüt als Solokünstler mit dem Album „Grace / Wastelands“, welches in einigen Ländern in den Charts landete. Das zweite Album des Solisten Doherty ließ jedoch länger auf sich warten: „Hamburg Demonstrations“.

Das Album erschuf Doherty, nachdem er 2014 nach einem Konzert in Hamburg einfach dort blieb. Damals findet sich Doherty in einer eher chaotischen Phase seines Lebens wieder, ohne Plan und ohne Wohnsitz. Durch einige glückliche Zufälle wird die Hansestadt für eine Zeit der Hafen des Musikers. 2016 erscheint dann die Ode an die Stadt an der Elbe und Doherty kehrt nach einem Entzug in Thailand und einer Reunion-Tour mit The Libertines zurück. 2019 veröffentlicht der Musiker dann das Projekt „Peter Doherty and the Puta Madres“.

Eine neue Seite von Doherty

Die Corona-Pandemie und seine Vermählung mit der Musikerin Katia de Vidas haben einen starken Effekt auf Doherty. Er verabschiedet sich von dem Rockstar-Lifestyle und zieht sich in die Normandie zurück. Dort lebt Doherty samt Ehefrau und Tochter heute noch.

Der Lebenswandel ist auch in seiner Musik zu spüren. Mit seinem vierten Soloalbum „The Fantasy of Poetry & Crime“ legt Doherty seine eher ruhige und melancholische Seite offen.

Für sein nun fünftes Album, das wir ab dem 16. Mai 2025 zu hören bekommen, hat Doherty einen Anreißer auf Social Media veröffentlicht.

Die Tickets starten demnächst in den Vorverkauf und sind hier zu erwerben.