Shooting-Star Phoebe Bridgers trifft Metallica-Urgestein Lars Ulrich

Die neue Platte soll mehr Beiträge enthalten, an denen alle Bandmitglieder gemeinsam mitgearbeitet haben.

Die Songs der jüngsten Metallica-Platte „Hardwired...To Self-Destruct“ aus dem Jahr 2016 schrieben vor allem Sänger James Hetfield und Schlagzeuger Lars Ulrich. Das soll beim kommenden Album jedoch anders sein. In einem Interview mit dem US-amerikanischen „Metal Hammer“ verrät die Band, dass sie nun gemeinschaftlicher zusammenarbeiten wollen. „Für mich fühlt es sich an, dass dies ein sehr gemeinschaftlicher Schreibprozess werden könnte“, sagt Bassist Robert Trujillo. „Und ich persönlich liebe das.“ Im Lockdown fassten Metallica den Entschluss: „Lasst uns loslegen!“ Besonders das Engagement des Gitarristen Kirk Hammett begeistert ihn. „Kirk hat so viele Ideen“, sagt Trujillo. „Das ist echt lustig. Denn manchmal…