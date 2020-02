Prinz Harry und Jon Bon Jovi bringen eine Single heraus

Foto: Getty Images for iHeartMedia, Tony Barson. All rights reserved.

Am morgigen Freitag (28. Februar) wird Prinz Harry seine Debütsingle aufnehmen – eine Neuaufnahme des Bon-Jovi-Songs „Unbroken“ von 2019, und gemeinsam mit Jon Bongiovi. Das gab der Sänger in der „Chris Evans Breakfast Show With Sky“ bekannt.

Dass sich zwischen Rockstar und zurückgetretenem Royal etwas anbahnt, kündigte Harry bereits auf Instagram an:

„Unbroken“ wird in den Londoner Abbey Road Studios aufgenommen; die Einnahmen kommen den „Invictus Games“ zugute, den Paralympics 2020. „Ich werde ihm einen Schellenkranz reichen und gucken, was im Studio geht“, so Bongiovi. Unklar ist also, ob Prinz Harry auch sein Debüt als Sänger feiern wird.

Da Harry, wie seine Ehefrau Meghan, bald von allen offiziellen Ämtern zurücktreten wird, dürfte „Unbroken“ eine seiner letzten Amtshandlungen als Royal sein. „Mir wurde klar, wie ich ihn dann nennen muss“, so Bongiovi. „The Artist Formerly Known as Prince.“

Bon Jovi veröffentlichen bald ihr Album „2020“, die Single „Limitless“ ist bereits draußen.

