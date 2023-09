Priscilla Presley: Biopic über ihr Leben rührt sie zu Tränen

Foto: Getty Images. All rights reserved.

Die Schauspielerin und Elvis-Witwe Priscilla Presley weilt gerade in Venedig. Im Programm der dortigen Filmfestspiele steht nämlich das Biopic „Priscilla“, bei dem Sofia Coppola („Lost in Translation“) Regie führte. In einem Vorabinterview sprach Priscilla dem Streifen ihr Lob aus und wurde dabei auch etwas emotional.

„Elvis respektierte es, dass ich erst 14 Jahre alt war“

In Venedig wird „Priscilla“ erstmals vor Publikum gezeigt. Coppolas Film schildert, wie die damals noch sehr junge Priscilla Presley die Rock-Ikone Elvis kennenlernte und kurze Zeit später heiratete. Obwohl sie selbst nicht bei der Pressekonferenz dabei war, äußerte sich Priscilla Presley als Zuschauerin über den Film über ihr Leben.

„Es ist sehr schwer, einen Film über dein Leben und deine Liebe zu sehen“, erläuterte sie gegenüber Reporter:innen. „Aber Sofia hat großartige Arbeit geleistet. Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. Und ich habe ihr auch alles preisgegeben, was ich konnte.“ Das Biopic basiert unter anderem auf dem Buch „Elvis and Me“, das Presley mit der Hilfe von Sandra Harmon verfasste.

Des Weiteren gab die Schauspielerin Einblicke in ihre damalige Ehe mit Elvis. Priscilla war 14 Jahre alt, als sie den „King of Rock’n’Roll“ erstmals traf. „Elvis schüttete mir gegenüber sein Herz aus. Seine Hoffnungen, seine Ängste, den Verlust seiner Mutter. Und ich war diejenige, die wirklich mit ihm zusammensaß und zuhörte. Das war unsere Verbindung. Obwohl ich nur 14 Jahre alt war, hatte ich eine alte Seele. […] Er respektierte, dass ich nur 14 war. Wir waren in Gedanken und im Geiste verbunden, das war unsere Beziehung.“

In der jüngsten Zeit stand Priscilla Presley vor allen Dingen wegen des Rechtsstreits mit ihrer Enkelin Riley Keough in den Schlagzeilen. Nachdem die gemeinsame Tochter mit Elvis, Lisa Marie Presley, plötzlich verstarb, war nicht klar, an wen der Nachlass Lisa Maries geht. Mittlerweile kam es aber zu einer Einigung.

„Priscilla“, in dem Cailee Spaeny Jacob Elordi die Hauptrollen spielen, wird im Oktober in Deutschland anlaufen.

