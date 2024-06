Am Donnerstag (6. Juni) betraten Bon Jovi die Bühne im Club „JBJ’s“ in Nashville, USA. Damit überraschte die Band nicht nur mit ihren Auftritt die Besucher:innen, sondern auch mit der Liederauswahl. Neben Klassikern gab es Songs wie „Blood on Blood“ zu hören, die seit Jahren nicht mehr live gespielt worden sind.

Jon Bon Jovi performt trotz Stimmbandprobleme

Nachdem Jon Bon Jovi erklärte, wegen Stimmbandproblemen keine Tour für ihre neue Platte „Forever“ geben zu können, lieferte der Sänger im Club eine energische Show ab. Zwar hörte man dem Frontmann eine leichte Heiserkeit an, doch er nahm trotzdem tanzend die Bühne ein und forderte die anwesenden Fans zum Mitsingen auf. 2022 unterzog sich Jon Bon Jovi einer Stimmbandoperation, die zu einem langen Weg der Genesung und musikalischen Pausen führte. Diese Abwesenheit sprach er auch während des Gigs an und erklärte, sich über die Rückkehr zu freuen.

„Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf einer Bühne stand und ein paar Leute im Haus waren. Zu lang, zu lang. Ja, es fühlt sich gut an. Ich hoffe, es klingt gut, denn es fühlt sich gut an.“

Doch sein Auftritt war nicht die einzige Premiere des Abends, denn die Performance wurde mit „Blood on Blood“ eingeleitet. Einer Single aus Bon Jovis vierten Studioalbum „New Jersey“ aus dem Jahr 1988, die laut Angaben von „ Setlist.fm“ erstmals seit 2019 live gespielt worden ist. Weitere Höhepunkte des Abends waren eine Interpretation von „You Give Love a Bad Name“, eine Darbietung von „Born to Be My Baby“, „We Weren’t Born to Follow“ und der Leadsingle von „Forever“, „Legendary“. Auch wenn die Bühne für Bon Jovis Verhältnisse ziemlich klein war, ist der Club„JBJ’s“ in einer 5-stöckiger Location, die auch ein Restaurant und eine Rooftop Bar inkludiert. Knapp 2000 Besucher:innen haben dort Platz.

Wie kam es zum Auftritt im „JBJ’s“ in Nashville?

Die Überraschungsshow zelebrierte nicht nur die Veröffentlichung von Bon Jovis sechzehnten Studioalbum „Forever“. Es ging dabei auch um die Eröffnung des Clubs, der Jon Bon Jovi gehört. Auch Nashville habe eine besondere Bedeutung für die Band, erklärte der 62-Jährige während des Mini-Konzertes. Bon Jovi habe in Vergangenheit „so viel Zeit“ mit dem Schreiben und Aufnehmen neuer Musik in dieser Stadt verbracht: „Ich sage immer scherzhaft: ‚Nashville, das ist mein Volk‘“.

Bon Jovi Setlist

1. „Blood on Blood“

2. „We Weren’t Born to Follow“

3. „You Give Love a Bad Name“

4. „Born to Be My Baby“

5. „Legendary“