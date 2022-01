Queen: Brian May gibt sein Schauspiel-Debüt in einer Anti-Mobbing-Fernsehserie

Brian May live in Auckland, 2020.

In der Anit-Mobbing-Show „Andy And The Band“ wird Brian May erstmals als Schauspieler auftreten. Der Queen-Gitarrist wird in der Fernsehserie für Kinder den „Paten des Rocks“ darstellen.

Empfehlung der Redaktion Queen: Brian May über seine Angst, Freddie Mercurys Stimme aus dem Jenseits zu hören

Zu Beginn wollte May das Angebot in der Serie mitzuwirken eigentlich ablehnen. Doch als der Musiker das Drehbuch las, änderte er seine Meinung. „Es war sehr bewegend, weil es eine großartige Geschichte ist“, erzählt der Gitarrist. „Es gibt einen guten Einblick darin, was mit Kindern geschieht und wie sie ihr Selbstbewusstsein verlieren und was dagegen getan werden kann“.

In der Episode „Planet Rock“ wird May gemeinsam mit Andy and the Odd Socks auftreten. „Es ist ein guter Song, ich habe ihn nicht geschrieben, aber ich habe dazu beigetragen“, so der Musiker. „Ich bin eine Person, die es nicht lassen kann, meinen Senf dazu zu geben, also haben wir gemeinsam daran gearbeitet“.

We’ve had big news, and bigger news BUT here’s the BIGGEST news! Rock legend @DrBrianMay makes his acting debut with us in our brand new series on @cbbc and @BBCiPlayer.

Brian plays the Godfather of Rock (naturally) in the episode ‘Planet Rock’ 🎸🙌🤘🎵@CBeebiesHQ pic.twitter.com/3PkJFwUdU1 — Andy & the Odd Socks (@andyoddsock) January 20, 2022

Die Serie soll Kindern Selbstvertrauen geben, die sich wie Außenseiter fühlen

Der Gitarrist fügt hinzu: „[Die Odd Socks] sprechen Kinder an, die sich wie Außenseiter fühlen. […] Sie geben so vielen Kindern Selbstvertrauen, die ihren Glauben ans sich selbst verloren haben, weil sie anders als die anderen wirken, oder etwas seltsam, und deshalb werden sie gemobbt. […] Man vergisst leicht, wie sehr Kinder darunter leiden können“.

Empfehlung der Redaktion Brian May: 70 geheime Fakten über den Queen-Gitarristen

Unterdessen sprach May vergangenen Herbst auch über anstehende Projekte. Dabei sagte er, dass er in nächster Zukunft gerne an einem Solo-Album arbeiten würde: „Ich denke darüber nach. Und seltsamerweise denke ich, dass es dieses Mal wahrscheinlich instrumental sein wird. Ideen habe ich genug. Und ich habe eine Menge unerledigter Dinge“. Seit dem letzten Solo-Projekt des Gitarristen „Another World“ sind bereits vierundzwanzig Jahre vergangen.