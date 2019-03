Eine Gruppe von Eltern hat ein herzerwärmendes Video im Netz platziert, in dem viele Kinder mit Down-Syndrom zu sehen sind und gemeinsam „Don’t Stop Me Now“ von Queen singen, tanzen und mit Luftgitarre begleiten. Es ist schwer, diesen wunderbaren Clip nicht mit Tränen in den Augen zu sehen!

Der Kampagneclip wurde unter dem Hashtag #wouldntchangeathing geteilt und macht auf den so genannten Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März aufmerksam. Er zeigt 50 Personen – vom glücklichen Baby bis zum feierwütigen Erwachsenen -, die all das tun, was sie lieben. Manche schminken sich, andere boxen auf Sandsäcke ein, einige fahren Fahrrad oder besuchen eine Kirmes. Aber alle eint der Gedanke, dass sie nichts an ihrem Leben ändern würden.

Ziel der Aktion, die auch von Brian May auf seinem Instagram-Account geteilt wurde, ist es, zu verdeutlichen, wie Menschen mit Down-Syndrom jeden Alters das Leben genauso genießen wie alle anderen auch.

Queen-Videos haben seit dem gewaltigen Triumph von „Bohemian Rhapsody“, dem Biopic über die Band und vor allem Sänger Freddie Mercury, wieder Konjunktur. Zuletzt begeisterten auch italienische Nonnen, die in einem Kloster zu „We Will Rock You“ abgingen.

