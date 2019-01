Nonnen tanzen zu „We Will Rock You“ von Queen und verlieren den Verstand

So sieht es aus, wenn ein Gitarren-Genie einem Schauspieler zeigt, wie man ein Gitarren-Genie imitiert.

Brian May hat zum ersten Mal einen Einblick gegeben, wie er als Queen-Gitarrist die Dreharbeiten für das Band-Biopic „Bohemian Rhapsody“ geprägt und dabei am Set echte Magie erzeugt hat. Auf Instagram teilte der Musiker ein kleines Video, das ihn dabei zeigt, wie er nach eigenen Angaben zum ersten Mal das ikonische Gitarrensolo von „Bohemian Rhapsody“ vor der Besetzung des Films vorspielte. Staunend dabei ist vor allem Gwilym Lee, der in „Bohemian Rhapsody“ in die Haut von May schlüpfte und die filigranen Gitarren-Licks imitieren musste. „Als das BR-Team diese Szene drehte, war ich zufällig in der Nähe, also lud mich Gwil ein,…