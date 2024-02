Queen: Neue Funko-Sammelfiguren-Sets

Queen sind als neue Funko-Pop-Figuren zu haben. Der Spielwarenhersteller hat gleich drei Figurensets angekündigt, bei denen die Band im Fokus steht.

Queen in Drag

So ist das passend betitelte „I Want To Break Free“-Set an das zugehörige Musikvideo des Songs von 1984 angelehnt. Alle vier Bandmitglieder sind in ihre Outfits aus dem Clip gekleidet. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon und Roger Taylor zeigten sich damals in Drag, also als Männer in Frauenkleider kostümiert. Das Musikvideo parodiert die britische Seifenoper „Coronation Street“, die seit 1960 läuft und in Großbritannien Kultstatus hat. Das wurde allerdings nicht überall verstanden – der amerikanische Sender MTV verbot das Video damals.

Eine Erinnerung an das Musikvideo:

Wembley Stadium: Ehrung von zwei der letzten Auftritte

Das zweite Queen-Funko-Set erinnert an die Konzerte der Gruppe im Wembley Stadium im Jahr 1986 – erkennbar an Freddie Mercurys Outfit mit fellbesetztem roten Mantel und Krone. Die ikonischen Auftritte waren unter den letzten vor Sänger Freddie Mercurys Tod 1991. „Die Wembley-Konzerte waren der Gipfel für uns“, erinnerte sich Gitarrist Brian May später. „Wir waren mit der Band am höchsten Punkt angelangt und Freddie hatte eine phänomenale Art entwickelt, mit Stadionpublikum umzugehen. Zuhause in London zwei Nächte hintereinander ausverkauft zu sein, war ein großer Moment für uns. Keiner von uns wusste damals, dass es fast das letzte Mal sein würde, das wir zusammen spielten.“

Ab März auch ein Solo-Freddie-Mercury

Die Sammelfiguren befinden sich im Vorverkauf. Funko will Bestellungen im März verschicken. Als drittes gibt es eine einzelne Figur des Queen-Frontmanns. Schon davor brachte Funko mehrere Pop-Figuren von Freddie Mercury auf den Markt, doch bisher noch keine in Anlehnung an seinen Solo-Song „I Was Born To Love You“ (1985). Die Figur zeigt den Sänger in einem vollständig weißen Outfit mit geöffneter Jacke und ausgebreiteten Armen.