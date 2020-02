Berichten zufolge könnten Queen + Adam Lambert bald mithelfen, Spenden für die Brandopfer Australiens zu sammeln

Derzeit wird darüber spekuliert, ob Queen + Adam Lambert als Headliner bei „Fire Fight Australia“ auftreten, einem geplanten Benefiz-Konzert, dessen Einnahmen dem Kampf gegen die Waldbrände in Australien zugute kommen sollen. Das Event wird am 16. Februar im ANZ Stadium von Sydney stattfinden. Von Seiten der Band gibt es allerdings – noch – keine Bestätigung. Die australische Seite news.com sammelt Hinweise, die auf einen Gig von Brian May, Roger Taylor, Adam Lambert und Kollegen hindeuten. Die Band tritt im selben Stadion in Sydney bereits einen Tag vor dem Benefiz auf, am 15. Februar, und hat dann eine viertägige Pause bis…