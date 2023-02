Adam Lamberts Karriere begann 2009 bei „American Idol“. Der Sänger gewann die achte Staffel der US-Casting-Show zwar knapp … nicht, sicherte sich jedoch einen Platz in den Herzen aller Fans und einen Publishing-Vertrag mit Sony. Sein Debüt „For Your Entertainment“ erreichte noch im selben Jahr den dritten Platz der US-Charts und lieferte auch direkt einen seiner größten Hits, den Song „Whataya Want From Me“.

Auch die folgenden Platten „Trespassing“ (2011) und „The Original High“ (2015) gingen in die Charts. Seit 2012 hat er Brian May und Roger Taylor als Live-Sänger von Queen, unter dem Titel Queen + Adam Lambert, auf mehreren Welt-Tourneen begleitet und die Musik der britischen Ikonen für unzählige Fans wieder zum Leben erweckt.

2020 ist sein aktuelles, viertes Studioalbum „Velvet“ erschienen, das jedoch nicht unmittelbar an den Erfolg der vorigen Veröffentlichungen anknüpfen konnte. Am 24. Februar folgt nun „High Drama“. Das Cover-Album ist eine weitgreifende Collage einiger seiner Lieblingssongs, von Lana Del Rey bis Boy George.

Über dieses nächste Kapitel seiner Solokarriere spricht er im ROLLING-STONE-Interview. Außerdem teilt er seine Gedanken über die Entwicklungen und Fortschritte der Repräsentation von LGBTQ-Identitäten.