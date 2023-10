Queen + Adam Lambert rocken Amerika – Setlist, Bilder, Videos

Queen sind zurück in den Staaten! Am 04. Oktober startete der Amerika-Teil ihrer Rhapsody Tour. Erste Stationen waren am Mittwoch und Donnerstag die CFG Bank Arena in Baltimore (Maryland).

Vor 14.000 spielte die Band gemeinsam mit Sänger Adam Lambert zahlreiche ihrer größten Hits. Überraschungen gab es auch: „Stone Cold Crazy“ erklang zum ersten Mal seit 2018 bei einem Gig von May, Taylor, Lambert. Und der Sänger versuchte sich erstmals an „Is This The World We Created…?“.

Kleiner unschöner Zwischenfall für Brian May: Beim Auftritt am Donnerstag riss ihm während des Gitarrensolos bei „Fat Bottomed Girls“ eine Gitarrensaite.

Für Queen und Adam Lambert geht es als nächstes ins kanadische Toronto, gefolgt von Detroit und zwei ganz sicher spektakulären Shows im Madison Square Garden in New York. Die Nordamerika-Tour der Band endet am 12. November in Los Angeles.

Queen live Herbst 2023: Rhapsody Tour Setlist