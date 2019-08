Am 15. August kommt der langersehnte nächste Film des berühmten Regisseurs in die deutschen Kinos. Nun wurde bereits der Soundtrack, bekanntermaßen immer ein wichtiger Teil Tarantinos Werke, veröffentlicht.

Fans warten schon gespannt auf den Kinostart des Ende der 60er Jahre angesiedelten, nächsten Films von Quentin Tarantino. Am 15. August ist es soweit, der Soundtrack zu „Once Upon A Time … In Hollywood“ wurde jetzt schon bekannt gegeben. Für seine handerlesenen Songtitel ist der 56-Jährige bereits durch seine vergangenen Werke bekannt. Insgesamt 31 Tracks, unter anderem Klassiker von Deep Purple und Simon & Garfunkel, sind auf dem Soundtrack zu finden. Ab dem US-Kinostart am 26. Juli 2019 wird er auf CD, Vinyl und digital via Columbia Records erhältlich sein. Sehen Sie hier die offizielle Titelliste des Soundtracks zu „Once…