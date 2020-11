Die meistunterschätzten Alben aller Zeiten: R.E.M. – „Around The Sun“

Patti Smith veröffentlichte mit prominenten Kollegen wie Michael Stipe und Joan Baez eine neue Video-Version ihres Songs „People Have The Power“. Der Anlass könnte aktueller nicht sein.

„People Have The Power“ – die Menschen haben die Macht: Diesen Song und diese Botschaft lässt Patti Smith, gemeinsam mit einem großen Ensemble an prominenten und nicht-prominenten Personen, 2020 noch einmal aufleben – mit einem Video, das von der Non-Profit-Organisation Pathway To Paris an deren sechsten Jubiläum veröffentlicht wurde. Der Release fällt außerdem nicht zufällig genau in die New Yorker Klimawoche, die noch bis 27. September stattfindet. „People Have The Power“ - die Besetzung Mit dabei: R.E.M.-Sänger Michael Stipe, Cindy Lauper, Joan Baez, Designerin Stella McCartney, Skateboard-Ikone Tony Hawk, The Strokes-Bassist Nikolai Fraiture, Angelique Kidjo, Youssou N'Dour, der tibetanische Musiker…