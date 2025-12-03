So tapfer trösten sich Radiohead-Fans in Kopenhagen

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Man kann ausrasten, man kann traurig sein. Oder das Beste draus machen. Nachdem Radiohead kurzfristig ihre ersten beiden Kopenhagen-Konzerte verschieben mussten (aktueller Stand: Sie sollen nun am 15. und 16. Dezember 2025 nachgeholt werden), hatten viele enttäuschte lokale Fans, aber gerade auch aus der ganzen Welt angereiste Fans eine Fan-Aktion in der dänischen Hauptstadt gestartet.

Ein Reddit-Nutzer machte wenige Stunden nach der Absage einen Vorschlag. Wenn schon kein Radiohead-Konzert, dann doch wenigstens eine Radiohead-Karaoke-Nacht. Kurzerhand reservierte er eine Bar im Zentrum Kopenhagens. Und löste damit eine unerwartete Fanlawine aus.

Die ursprünglich vorgesehene Karaoke-Room-Kapazität von gerade einmal 25 Personen hielt niemanden ab, Party zu machen. Wie Initiator Cory McLeod später gegenüber „NME“ bestätigte, erschienen etwa 1.000 Radiohead-Fans und verwandelten die Bar in ein überfülltes Ersatzkonzert. Die ganze Nacht über sangen man „Karma Police“, „No Surprises“ oder „Creep“ (den Hit, den Radiohead eh nicht auf dieser Tournee spielten).

Was wird aus Berlin?

Für den 08. bis 12. Dezember 2025 sind vier Radiohead-Konzerte geplant. Thom Yorke musste „Kopenhagen 1“ und „Kopenhagen 2“ wegen einer „schweren Halsentzündung“ verschieben. Da die Mitteilung der Band auf den 01. Dezember datiert, ist der Sänger seit mindestens dem 30. November erkrankt. Die meisten Mediziner würden urteilen, dass ein Mensch zirka zwei Wochen benötigt, um nach einer Halsinfektion vollständig zu genesen und dann sechs Abende nahezu nacheinander zwei Stunden auf einer Bühne zu singen.

Deshalb sind viele Radiohead-Fans in Sorge, dass sowohl die Berlin-Auftritte oder Kopenhagen-Auftritte verschoben werden könnten. Und im Januar könnte der Terminplan eines anderen Musikers möglichen Nachholkonzerten der Band einen Strich durch die Rechnung machen.